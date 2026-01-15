Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际太空站首次医疗撤离 4名太空人安全返回地球

即时国际
更新时间：19:20 2026-01-15 HKT
发布时间：19:20 2026-01-15 HKT

国际大空站一名太空人出现健康问题，须提前结束任务返回地球，同组合共4名太空人已安全返回地球，于加洲圣地牙哥时间午夜12时41分（本港周四下午4时41分）降落在太平洋。这是国际太空站历史上首次医疗撤离。

史上首次医疗撤离

4名太空人分别是美国太空总署（NASA）的卡德曼（Zena Cardman）和芬克（Mike Fincke）、日本太空人油井龟美也和俄罗斯太空人普拉托诺夫（Oleg Platonov）。为了保护医疗私隐，NASA并没有透露是哪位太空人不适以及具体病情。 

日本太空人油井龟美也。 美联社
俄罗斯太空人普拉托诺夫（Oleg Platonov）。 美联社
美国太空人芬克（Mike Fincke）。 美联社
太空人医疗撤离，乘搭「龙飞船」安全降落在太平洋。 美联社
这次太空任务于2025年8月展开，计划至少停留6个月，原定数周后才返航。他们离开国际太空站不到11小时就回到地球。返回舱指挥官、NASA太空人卡德曼说：「回家真好。」

据悉，感到不适的太空人已在太空站内接受过牙痛和耳痛等的治疗。尽管太空人在轨道上情况稳定，NASA希望他尽快返回地球，接受妥善的治疗和诊断。

 

 

