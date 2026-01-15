Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其55岁女自称特朗普私生女 求法院验DNA

即时国际
更新时间：18:45 2026-01-15 HKT
发布时间：18:45 2026-01-15 HKT

土耳其安卡拉（Ankara）一名55岁女子奥兹曼（Necla Ozmen）最近引起国际注意，她声称美国总统特朗普（Donald Trump）是她的生父，并要求法院下令进行DNA亲子鉴定。不过，法院认为缺乏确切证据支持，已驳回此案，她不服上诉。

综合外媒报道，奥兹曼声称自己1970年于安卡拉出生，登记父母名叫萨蒂和杜尔松，但她是被收养的。她声称养母当年在土耳其诞下死胎，同一天同一医院有一名美国妇女分娩后，将孩子交给萨蒂抚养，这个孩子就是她。

相关新闻：马斯克在非洲有私生子？肯亚男众筹旅费赴美 求「让我跟爸爸相认」

根据奥兹曼的说法，2017年她透过母亲得知「出生的秘密」，生下她的那名美国女子叫索菲亚（Sofia），暗示她与当时尚未成名的特朗普有过一段「禁忌关系」，而自己是特朗普私生女。

奥兹曼指出，她的官方出生记录中存在不一致之处，加上她认为自己与特朗普及其子女外貌相似，因此坚信自己可能是特朗普的亲生女儿。她表示：「我不想给他带来麻烦，我只是想知道真相。」她认为若特朗普愿意提供DNA样本，亲子关系便能透过科学方法证明。

去年9月，奥兹曼在安卡拉家庭法院中提出亲子诉讼，法院以证据不足为由驳回。她已提出上诉，同时透过美国驻土耳其大使馆递交多份请愿书，希望进一步处理。

对于这宗跨国认亲事件，特朗普及其法律团队尚未公开回应。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
8小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
3小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
4小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
2026-01-14 19:00 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
10小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
7小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT