土耳其55岁女自称特朗普私生女 求法院验DNA

土耳其安卡拉（Ankara）一名55岁女子奥兹曼（Necla Ozmen）最近引起国际注意，她声称美国总统特朗普（Donald Trump）是她的生父，并要求法院下令进行DNA亲子鉴定。不过，法院认为缺乏确切证据支持，已驳回此案，她不服上诉。



综合外媒报道，奥兹曼声称自己1970年于安卡拉出生，登记父母名叫萨蒂和杜尔松，但她是被收养的。她声称养母当年在土耳其诞下死胎，同一天同一医院有一名美国妇女分娩后，将孩子交给萨蒂抚养，这个孩子就是她。

相关新闻：马斯克在非洲有私生子？肯亚男众筹旅费赴美 求「让我跟爸爸相认」

根据奥兹曼的说法，2017年她透过母亲得知「出生的秘密」，生下她的那名美国女子叫索菲亚（Sofia），暗示她与当时尚未成名的特朗普有过一段「禁忌关系」，而自己是特朗普私生女。

奥兹曼指出，她的官方出生记录中存在不一致之处，加上她认为自己与特朗普及其子女外貌相似，因此坚信自己可能是特朗普的亲生女儿。她表示：「我不想给他带来麻烦，我只是想知道真相。」她认为若特朗普愿意提供DNA样本，亲子关系便能透过科学方法证明。

去年9月，奥兹曼在安卡拉家庭法院中提出亲子诉讼，法院以证据不足为由驳回。她已提出上诉，同时透过美国驻土耳其大使馆递交多份请愿书，希望进一步处理。

对于这宗跨国认亲事件，特朗普及其法律团队尚未公开回应。