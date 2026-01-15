Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律宾外交部：16日起予中国公民免签待遇 最多停留14日

即时国际
更新时间：16:46 2026-01-15 HKT
发布时间：16:46 2026-01-15 HKT

菲律宾外交部15日宣布，明天起予中国公民14日免签证入境待遇。免签入境安排有效期为一年。

菲律宾外交部指，自2026年1月16日起，中国公民可免签入境菲律宾，停留时间最长为14天。政策仅适用于经马尼拉和宿务机场入境的游客，且14天的停留期限不可延长。

菲律宾外交部表示，「这项措施符合总统关于促进贸易、投资和旅游，以及加强两国人文交流的要求」。又指，中国公民只要是出于旅游或商务目的，便可以享有免签证入境菲律宾的优惠。

前赴菲律宾的中国公民，要享有免签证待遇，需要有具备有效期逾六个月的护照、已确认的酒店住宿或预订信息、以及前往下一个目的地的返程或续程机票。

声明又指，会核查旅客的不良纪录，以确保安全及公共秩序。

 

