俄乌战争｜基辅-20℃水电供暖全断 乌克兰宣布能源紧急状态

即时国际
更新时间：16:20 2026-01-15 HKT
发布时间：16:20 2026-01-15 HKT

乌克兰总统泽连斯基14日宣布能源紧急状态，且特别把重点放在首都基辅。当地正值寒冷冬天，夜间气温降至-20℃，但俄军上周发动的攻势导致基辅等地电力与暖气系统瘫痪，居民正面临断水、断电、供暖中断的窘境。

基辅独立报、路透社报道，紧急人员正日以继夜抢修，尽快恢复供电和供暖。泽连斯基透过社群平台X发文表示：俄罗斯袭击与恶劣天气带来的后果非常严重，「将宣布乌克兰能源体系进入紧急状态」，有许多问题亟待解决。

泽连斯基还表示，已下令重新审视午夜宵禁措施，以允许民众无限制地前往基辅各地设立的「不屈据点」（Invincibility Points）。这些据点提供电力和暖气，该市还计划增设更多据点。

不过泽连斯基也指出，基辅在应对袭击造成的后续工作表现远不如哈尔科夫（Kharkiv）等城市，「即便是在最近几天，我也没看到足够的执行强度」。但基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）回应，市内6000栋受影响建筑中，已有九成以上恢复供暖。

