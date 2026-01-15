Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本政坛︱立宪民主党与公明党同意组建新党

即时国际
更新时间：16:37 2026-01-15 HKT
发布时间：16:37 2026-01-15 HKT

日本共同社报道，日本立宪民主党与公明党今日（15日）一致同意组建新党，此举相信是对应首相高市早苗拟提前解散众议院的决定。两党将在接下来的众议院选举中联合对抗高市早苗阵营。

立宪民主党领袖野田和公明党领袖斋藤今日下午在国会会面。他们同意组成一个新政党，将由两党众议院议员参与，目的是联合支持中间派政策的力量。日本多间传媒早前报道，立宪民主党和公明党此举是希望扩大支持面，为即将到来的众议院选举中共同对抗高市阵营。

相关新闻：高市早苗拟解散众议院 正式向执政党高层传达意向

据报道，两党党魁周一（12日）举行会谈，就推进「更高层次的合作」达成一致。一般预料，立宪民主党与公明党合并成立新党，恐成为对高市的强大反对力量，影响她要在选举中扩大优势的计划。

高市预计将于1月23日解散众议员，她已于昨日（14日）正式向执政党高层传达有关消息。解散众议院后会启动约为两周的竞选期。有报道显示，国会选举可能定于2月8日举行。

 

