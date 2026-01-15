Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

23KG山羌越级挑机1.7吨犀牛 网民：动物界「大衞与歌利亚」︱有片

即时国际
更新时间：13:15 2026-01-15 HKT
发布时间：13:15 2026-01-15 HKT

近日，动物界上演了一场「大衞VS歌利亚」的对决，影片于网络热传，吸引过百万网民观看。

据悉，影片由波兰历史最悠久的动物园「弗罗茨瓦夫动物园」（ZOO wroclaw）拍摄及于上周发布。当时一只只有23多公斤的雄性山羌（鹿科动物，中国又称黄麖），竟主动挑机重达1.7吨（1,700公斤），名叫「Maruska」的印度母犀牛。

犀牛节节后退

片中的山羌毫不惧怕，作势冲向犀牛，而对手即使拥有压倒性的体型优势，反而节节后退。由于两方的体型落差，引发网民热议

园方后来解释，山羌是具有高度领域性的物种，当伴侣进入发情期时，雄性体内荷尔蒙飙升，会试图透过各种方式宣示主权。反指两只「对决」的动物其实关系友好。母犀牛当时纯将「对决」视为玩耍，所以全程没有反击。动物园后来亦贴出双方一同吃饲料的影片。

影片在网络热传，吸引过百万网民观看，不少人更称赞山羌越级挑战的勇气。
 

