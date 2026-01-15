Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱当局重新开放空域 汉莎航空：仅白天航班往返以色列与约旦

即时国际
更新时间：11:20 2026-01-15 HKT
发布时间：11:20 2026-01-15 HKT

伊朗局势日趋紧张，虽然美国总统特朗普曾扬言或对伊朗进行军事行动，但华府目前仍强调密切关注局势发展。伊朗一度宣布暂时关闭空域。据报道，伊朗领空在关闭近5小时后已重新开放。

根据此前发布的消息，伊朗发布航行通告说，于香港时间今天6时15分至8时30分暂时关闭其领空，随后又将关闭时间延长至11时30分，仅允许获得正式许可进出伊朗的国际航班通行。​​​​​​​

德国汉莎航空集团（Lufthansa）已表示，在美国对伊朗发出军事威胁后，旗下航班将避开伊朗及伊拉克空域，「直到另行通知为止」。

汉莎：或取消部份航班

汉莎航空集团声明指出，鉴于「中东当前局势」，将绕开相关空域。汉莎航空集团旗下航空公司包括奥地利航空（Austrian Airlines）、布鲁塞尔航空（Brussels Airlines）、欧翼探索航空（Discover）、欧洲之翼航空（Eurowings）、瑞士国际航空（SWISS）及义大利国家航空（ITA Airways）。

汉莎航空集团表示，自15日至19日期间，往返以色列与约旦航班将仅于白天飞航，且机组人员不会在当地过夜，还称部分航班可能会取消。

