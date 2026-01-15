伊朗局势︱当局暂封空域 汉莎航空：仅白天航班往返以色列与约旦

伊朗局势日趋紧张，虽然美国总统特朗普曾扬言或对伊朗进行军事行动，但华府目前仍强调密切关注局势发展。伊朗宣布暂时关闭空域。官方今天凌晨发出的航空通告，除事先取得许可的国际民航入出境航班外，其余航班一律禁止。

土耳其「安纳杜鲁新闻社」（AA）和法新社综合报道，根据航空通告，德黑兰空域将关闭至1月15日，仅允许民航局批准的国际民用航班营运。通告指出，限制适用于进出伊朗的航班，其他所有空中交通均暂停。

德国汉莎航空集团（Lufthansa）已表示，在美国对伊朗发出军事威胁后，旗下航班将避开伊朗及伊拉克空域，「直到另行通知为止」。

汉莎：或取消部份航班

汉莎航空集团声明指出，鉴于「中东当前局势」，将绕开相关空域。汉莎航空集团旗下航空公司包括奥地利航空（Austrian Airlines）、布鲁塞尔航空（Brussels Airlines）、欧翼探索航空（Discover）、欧洲之翼航空（Eurowings）、瑞士国际航空（SWISS）及义大利国家航空（ITA Airways）。

汉莎航空集团表示，自15日至19日期间，往返以色列与约旦航班将仅于白天飞航，且机组人员不会在当地过夜，还称部分航班可能会取消。