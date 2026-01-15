格陵兰之争︱丹麦增派军力部署　国防大臣：未来或有其他国家参与

丹麦广播公司昨日报道，丹麦军方开始向格陵兰岛运送军事物资并派出先遣分队，为后续可能的更大规模兵力部署做准备。

此次派出的先遣分队，其任务包括提前打通后勤通道、完善驻扎条件，为后续主力部队的进驻提供保障。

先遣分队包括来自陆军的士兵，以加强丹麦在格陵兰的军事存在。此举发生在美国总统特朗普并吞陵兰的言论持续升温、对丹麦在当地的防务能力提出批评之际。丹麦国防大臣波尔森周二提及将推进在格陵兰「更大规模、更加常态化」的军事存在，并表示未来还可能有其他国家参与。

丹麦外交大臣拉斯穆森与格陵兰岛自治政府外交部长莫茨费尔特，定于周三在华盛顿与美国副总统万斯和国务卿鲁比奥会谈。分析员指会议目标是缓和危机，找到一条外交途径来满足美国的要求。

特朗普昨日再次表示美国需要得到格陵兰，称这对美国正在建设的「金穹」导弹防御系统至关重要。法国外长巴罗则说，法国将于2月6日在格陵兰岛开设领事馆，说这表明法国希望「在丹麦这一领土上，从各个层面强化自身存在」。