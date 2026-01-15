伊朗示威｜特朗普：已获保证停止杀戮 据报曾向中东部署导弹驱逐舰

伊朗因镇压示威而局势紧张之际，美国总统特朗普据报已向中东部署三艘导弹驱逐舰及至少一艘潜艇，令即将向伊朗发动攻击的阴云密布。不过，特朗普向记者表示，他已得到保证，伊朗将停止「杀戮」示威者，这一表态被视为暗示可能暂缓对伊朗的军事行动。

排除对伊动武？特朗普：观察事态发展再决定

特朗普周三在白宫椭圆形办公室对记者表示：「我们被告知，伊朗的『杀戮』行为正在停止——已经停止了。而且没有处决计划，也没有执行处决。」他其后补充指，该消息来源来自伊朗，又称如果这一信息被证明不属实，他将「非常失望」。

被问及是否已排除对伊动武的可能性，特朗普说：「我们会观察事态发展，然后再做决定。」

英媒《Express》报道，特朗普一度派遣配备战斧巡航导弹的驱逐舰进入打击范围。报道引述《纽约时报》指，另外还至少有一艘潜艇部署在中东。

除了派遣驱逐舰，美军最大的中东基地——卡塔尔乌代德空军基地（Al-Udeid Air Base）已开始紧急撤离部分人员。

此外，欧洲多国敦促其公民离开伊朗。波兰、意大利和西班牙的外交部于14日晚不约而同发布公告，敦促波兰公民立即离开伊朗，并建议不要前往伊朗。另据Politico报道，英国已关闭驻德黑兰大使馆。此前，美国、法国等国已发布类似安全警示。

德国政府提醒航空公司，由于存在「冲突升级和反航空武器」风险，尽量避开伊朗领空。

华尔街日报报道指，对于美国在伊朗问题上究竟采取甚么计划，欧洲高级外交官们感到一头雾水，「完全混乱」。