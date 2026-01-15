日2岁童误坠洗衣机父「见死不救」  20分钟后窒息亡

日本茨城县发生一宗令人扼腕的家庭惨剧。一名仅2岁大的男童在家中不幸坠入洗衣机内，最终因长时间姿势不良导致窒息身亡。当地警方调查后，于周三（14日）以「监护人遗弃儿童致死」罪名，正式拘捕死者的31岁父亲山口裕利，指其在知悉儿子身陷险境后，竟长达20分钟未有施救。

男童头朝下受困 获救时已无呼吸

据茨城县警方公布，案发于去年9月，报称无业的被告山口裕利当时与妻子及2岁次子山口葵衣同住。事发当日妻子外出工作，屋内仅余父子二人。家中放有一部高约90厘米、准备报废的直筒式洗衣机。

案情指，2岁的葵衣当时意外掉进洗衣机内，且呈现头部向下的倒挂姿势。山口裕利当时明确知晓儿子坠入机内，却在关键的20分钟内完全没有提供任何救助。直到他发现儿子失去呼吸反应后才惊觉事态严重拨号报警，惟男童送院后证实不治。

法医检验结果显示，男童身上并无明显外伤，死因是由于受困于狭窄空间内，身体长时间维持难以呼吸的姿势，最终导致窒息。

警方表示，此前并未收到任何关于该家庭虐待儿童的举报纪录，儿童保护中心亦无相关个案。目前警方正重点调查被告当时为何在知情的情况下，仍冷血地延误救援长达20分钟，以厘清其犯罪动机及心理状况。