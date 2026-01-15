以巴冲突｜加沙停火协议第二阶段启动 巴方就成立独立委员会达共识

当地时间14日，巴勒斯坦各派别在埃及首都开罗举行会议后，各方发表声明，宣布就成立独立委员会管理加沙达成协议，并就加沙地带停火协议第二阶段的要求达成共识。

在巴方各派别发声明前，美国总统特朗普的特使威特科夫率先在社交媒体发文，代表特朗普宣布启动结束加沙冲突「20点计划」第二阶段，从停火转向加沙地带非军事化、技术官僚治理和重建。

央视报道，此次会议是埃及、卡塔尔和土耳其持续斡旋努力的延续，旨在推进加沙停火协议剩余阶段的实施，解决加沙地带的人道主义危机，并在现阶段统一巴勒斯坦民族愿景。

根据巴方各派别的声明，与会者宣布，支持斡旋方组建巴勒斯坦过渡性全国委员会的努力。埃及外长阿卜杜勒阿提证实，巴勒斯坦各派别已就管理加沙地带的技术官僚委员会成员名单达成一致。该委员会名单将很快公布。该委员会将部署到加沙地带，负责管理加沙地带日常生活。