特朗普巡视车厂遭斥「恋童癖保护者」 怒对工人爆粗竖中指 白宫：适当回应

美国总统特朗普的作风再次引发争议。周二（13日）他在密西根州视察福特（Ford）汽车工厂期间，与一名现场工人爆发激烈口角。面对工人的当众羞辱，特朗普情绪失控，不仅两度以粗口回击，更罕有地在镜头前向对方竖起中指。白宫事后力撑特朗普，形容其行为是针对「疯子」的适当回应。

影射与爱泼斯坦案有关 特朗普怒火中烧

事发于迪尔伯恩（Dearborn）的福特F-150工厂。根据《华盛顿邮报》获取的现场影片显示，当特朗普在厂房上方巡视时，下方一名工人TJ Sabula突然朝他声嘶力竭大喊「恋童癖保护者（Pedophile protector）」。

有关指控显然触及特朗普的政治痛穴，暗讽其政府在处理已故「富豪淫媒」爱泼斯坦相关解密档案及刑事调查时涉嫌掩饰。影片拍到，特朗普随即指向该名工人，疑似连续喷出两次「f--k you」脏话，并竖起中指回敬，随后才在随扈陪同下挥手离开现场。

涉事工人遭停职调查

事件迅速升温，白宫通讯主任随后证实影片内容属实，但立场极为强硬。白宫方面将该名工人定性为「在极度愤怒中疯狂咆哮的疯子」，并反指总统当时给出了「适当且明确的回应」，无意为举动道歉。

另一方面，涉事工人TJ Sabula透露，他目前已因事件被厂方停职并接受调查。尽管生计受威胁，他受访时仍坚持立场，对公开让特朗普难堪表示「毫无遗憾」，并指控自己已成为「政治报复的目标」。

根据美媒报道，特朗普过去与爱泼斯坦曾有交情，虽然他至今未被指控参与任何相关犯罪，但随着近期国会重启爱普斯坦案的调查，加上前总统克林顿夫妇拒绝作证等事件，令这宗陈年丑闻再次成为大选后的政坛焦点。