美国宣布暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗【附完整名单】
更新时间：21:55 2026-01-15 HKT
发布时间：22:55 2026-01-14 HKT
据美国霍士新闻14日报道，美国国务院将暂停办理75个国家的所有签证「以打击那些可能成为公共负担的申请对像」。签证办理冻结1月21日开始，并无限期持续，直至国务院完成对签证申请流程的重新评估。
筛选规则加码 肥胖、高龄及英文差或被拒
报道披露，受影响国家包括索马里、俄罗斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亚、泰国、柬埔寨、也门等，但不包括中国。
美国停发签证75国名单
- 阿富汗
- 阿尔巴尼亚
- 阿尔及利亚
- 安地卡及巴布达
- 亚美尼亚
- 亚塞拜疆
- 巴哈马
- 孟加拉国
- 巴贝多
- 白俄罗斯
- 贝里斯
- 不丹
- 波斯尼亚和黑塞哥维那
- 巴西
- 柬埔寨
- 喀麦隆
- 维德角
- 哥伦比亚
- 刚果民主共和国
- 古巴
- 多明尼加
- 埃及
- 厄立特里亚
- 埃塞俄比亚
- 斐济
- 冈比亚
- 格鲁吉亚
- 迦纳
- 格林纳达
- 危地马拉
- 畿内亚
- 海地
- 伊朗
- 伊拉克
- 科特迪瓦
- 牙买加
- 约旦
- 哈萨克
- 科索沃
- 科威特
- 吉尔吉斯
- 老挝
- 黎巴嫩
- 利比里亚
- 利比亚
- 摩尔多瓦
- 蒙古
- 蒙特内哥罗
- 摩洛哥
- 缅甸
- 尼泊尔
- 尼加拉瓜
- 尼日利亚
- 北马其顿
- 巴基斯坦
- 刚果共和国
- 俄罗斯
- 盧安达
- 圣克里斯多福及尼维斯
- 圣露西亚
- 圣文森及格瑞那丁
- 塞内加尔
- 狮子山
- 索马利亚
- 南苏丹
- 苏丹
- 叙利亚
- 坦尚尼亚
- 泰国
- 多哥
- 突尼西亚
- 乌干达
- 乌拉圭
- 乌兹别克
- 也门
国务院发言人皮戈特（Tommy Piggott）在声明中明确指出，政府将利用长期授权，判定那些可能「利用美国人慷慨精神、依赖福利体系」的潜在移民为「不具资格」。
消息指，此次严厉举措的导火线之一与索马里有关。联邦检察官早前在明尼苏达州揭发大规模诈骗丑闻，多名索马里国民或索马里裔美国人涉嫌滥用由纳税人资助的福利计划，引发联邦官员对该国申请者的严格审视。
根据国务院发出的最新指引，领事官员在评核签证时将执行极其严苛的标准。如果申请者被认为未来可能依赖政府福利，其签证将被拒绝。评估因素包括：
- 健康与体态： 高龄、过重（肥胖）或有长期医疗护理需求的人士。
- 经济能力： 财务状况不稳或曾使用政府现金援助者。
- 个人素质： 英语流利程度及受教育程度亦纳入考量。
- 背景记录： 曾被长期收容或入住政府资助机构的人士。
推翻拜登时期宽松政策 恢复特朗普式严厉执法
此次调整象征著美国移民政策全面回归特朗普首任时期的强硬路线。2022年拜登政府曾大幅缩小「公众负担」的定义，仅限于现金援助和长期院舍护理，并排除医疗补助（Medicaid）、粮食券（SNAP）及房屋券等项目。然而，随着特朗普重返白宫，当局再次扩大定义，确保移民能自食其力。
美国国务院的声明强调，暂停期间的豁免情况将「非常有限」。分析指出，这项政策将对家庭团聚及职业签证产生连锁反应，全球数以万计的申请人将陷入漫长的等待期。
