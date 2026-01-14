Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争｜特朗普：对「金穹」防空系统至关重要

即时国际
更新时间：22:15 2026-01-14 HKT
发布时间：22:15 2026-01-14 HKT

对于并吞格陵兰的野心，美国总统特朗普直言格陵兰岛对他的「金穹」防空反导系统计划至关重要。

法新社报道，特朗普周三（1月14日）在社交媒体上发文说：「美国需要格陵兰岛来维护国家安全。它对我们正在建设的『金穹（Golden Dome）』至关重要。」

相关新闻：格陵兰之争｜幕僚：料特朗普数周至数月内采取具体行动 方案涵买下格陵兰

他也说：「如果格陵兰岛落入美国之手，北约将变得更加强大有效。任何低于此标准的做法都是不可接受的。」

相关新闻：「金穹」导弹防御系统︱特朗普宣布耗1750亿美元发展 中国外交部：充满进攻色彩

特朗普去年宣布一个名为「金穹」的天基导弹防御系统发展规划，将耗资1750亿美元，并计划在三年内「全面运转」。完全建成后，将能够拦截从世界其他地方甚至太空发射的导弹。
 

