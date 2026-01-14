高市早苗拟解散众议院 正式向执政党高层传达意向

日本首相高市早苗14日正式向执政党高层传达将在23日开幕的国会初始阶段解散众议院、提前进行大选的意向。

据报，日本自民党总裁、首相高市早苗与自民党干事长铃木俊一、日本维新会代表吉村洋文等人举行会谈，正式传达了解散众议院的意向。此前报道指，高市早苗已决定在1月23日国会开幕日解散众议院、提前举行大选。如果众议院于1月23日解散，选举日程可能有两种方案：一是在1月27日发布选举公告、2月8日投票计票；二是在2月3日发布选举公告、2月15日投票计票。

计划「闪电解散」众院 党内仅少数知情

日媒「读卖新闻」9日率先披露「首相正研议解散众议院」，高市早苗筹划的闪电解散众议院。据知这场行动几乎未经党内沟通，就连支持高市登上自民党总裁大位的「造王者」麻生太郎事先也不知情，被视为高市政权的政治豪赌。

相关新闻：日揆研提前解散众院 下月大选

西日本新闻、「周刊新潮」报道，多名政府相关人士指出，高市早已下定决心在23日召集的例行国会一开始就解散众院，但事前仅向最亲近的心腹、官房长官木原稔透露想法，两人以极度保密方式拟定战略。包括自民党干事长铃木俊一、干事长代理萩生田光一，甚至副总裁麻生太郎，事先都未被告知。

据知高市9日下午在官邸内与木原稔进行协商，两人同属主战派，加上自民党去年秘密民调显示，如果解散众院、提前大选，自民党有望取得超过260席，更促使高市下定决心。

然而，实际负责选举操盘的铃木俊一、与高市关系密切的萩生田光一，以及作为高市政权后盾的麻生太郎都不知情。麻生太郎10日出席地方活动受访时，还说「应该不会（解散众院）吧。」

报道称，麻生事后得知虽有不满，但仍对高市说，「要做就做到最后吧。」

这场突如其来的「闪电解散」，不只是对自民党的考验，更是高市个人的政治豪赌。政权能否因胜选而凝聚，或因强势决定而付出代价，有待选后见分晓。