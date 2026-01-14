Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗拟解散众议院 正式向执政党高层传达意向

即时国际
更新时间：18:20 2026-01-14 HKT
发布时间：18:18 2026-01-14 HKT

日本首相高市早苗14日正式向执政党高层传达将在23日开幕的国会初始阶段解散众议院、提前进行大选的意向。

据报，日本自民党总裁、首相高市早苗与自民党干事长铃木俊一、日本维新会代表吉村洋文等人举行会谈，正式传达了解散众议院的意向。此前报道指，高市早苗已决定在1月23日国会开幕日解散众议院、提前举行大选。如果众议院于1月23日解散，选举日程可能有两种方案：一是在1月27日发布选举公告、2月8日投票计票；二是在2月3日发布选举公告、2月15日投票计票。

计划「闪电解散」众院　党内仅少数知情

日媒「读卖新闻」9日率先披露「首相正研议解散众议院」，高市早苗筹划的闪电解散众议院。据知这场行动几乎未经党内沟通，就连支持高市登上自民党总裁大位的「造王者」麻生太郎事先也不知情，被视为高市政权的政治豪赌。

相关新闻：日揆研提前解散众院 下月大选

西日本新闻、「周刊新潮」报道，多名政府相关人士指出，高市早已下定决心在23日召集的例行国会一开始就解散众院，但事前仅向最亲近的心腹、官房长官木原稔透露想法，两人以极度保密方式拟定战略。包括自民党干事长铃木俊一、干事长代理萩生田光一，甚至副总裁麻生太郎，事先都未被告知。

据知高市9日下午在官邸内与木原稔进行协商，两人同属主战派，加上自民党去年秘密民调显示，如果解散众院、提前大选，自民党有望取得超过260席，更促使高市下定决心。

然而，实际负责选举操盘的铃木俊一、与高市关系密切的萩生田光一，以及作为高市政权后盾的麻生太郎都不知情。麻生太郎10日出席地方活动受访时，还说「应该不会（解散众院）吧。」

报道称，麻生事后得知虽有不满，但仍对高市说，「要做就做到最后吧。」

这场突如其来的「闪电解散」，不只是对自民党的考验，更是高市个人的政治豪赌。政权能否因胜选而凝聚，或因强势决定而付出代价，有待选后见分晓。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
4小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
2小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
2小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
7小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
12小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
7小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
21小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
4小时前