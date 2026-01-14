Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睇楼变打劫︱芭堤雅中国女经纪遭五花大绑 30岁男同胞遭通缉

即时国际
更新时间：19:20 2026-01-14 HKT
发布时间：19:20 2026-01-14 HKT

周日（11日），泰国芭提雅发生一宗抢劫案，受害人为一名35岁中国籍女地产经纪，警方调查后，锁定涉案人为另一名中国籍男子。

泰国芭堤雅警方周一（12日）通报，针对该名中国籍男疑，已获得当地法院签发的逮捕令，目前正展开追缉。高姓中国籍男疑犯今年30岁，其涉嫌罪名包括暴力抢劫及非法拘禁。

中国男游客犯案后驾车离开撞上围墙。
中国男游客犯案后驾车离开撞上围墙。
芭堤雅中国女地产经纪被一名中国男游客抢劫。
芭堤雅中国女地产经纪被一名中国男游客抢劫。

有指，高男谎称有意看房，公司随后安排杨女姓女子（目前在泰学习泰语，兼职担任协调员，并无签约或中介权限）于1月10日带其看房。

案发当晚约7时，疑犯透过微信再次联络杨某，以查看房屋周边环境为由邀约见面。杨女驾车接载嫌犯。两人步行查看房屋时，男方突然持刀威胁，强迫杨女转账6966元（人民币）。

疑犯上月持签证赴泰

随后，高男一度要求继续转账，由于女子无更多现金，高男用胶带捆绑其全身后塞进车内驾车逃离。其间高男疑受惊驾车逃跑时撞上围墙，随后逃离现场。

警方在车内发现疑犯的黑色手提包，内有护照、手机、气枪、剪刀及360泰铢现金等物品。经杨某确认，护照确属疑犯。警方认为，高男目前可能仍在泰国境内。

经核查，高男于去年12月23日持60天旅游签证入境，申报住址为曼谷。目前警方正全力展开追捕。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
4小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
2小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
2小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
7小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
12小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
7小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
21小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
4小时前