睇楼变打劫︱芭堤雅中国女经纪遭五花大绑 30岁男同胞遭通缉

周日（11日），泰国芭提雅发生一宗抢劫案，受害人为一名35岁中国籍女地产经纪，警方调查后，锁定涉案人为另一名中国籍男子。



泰国芭堤雅警方周一（12日）通报，针对该名中国籍男疑，已获得当地法院签发的逮捕令，目前正展开追缉。高姓中国籍男疑犯今年30岁，其涉嫌罪名包括暴力抢劫及非法拘禁。

中国男游客犯案后驾车离开撞上围墙。

芭堤雅中国女地产经纪被一名中国男游客抢劫。

有指，高男谎称有意看房，公司随后安排杨女姓女子（目前在泰学习泰语，兼职担任协调员，并无签约或中介权限）于1月10日带其看房。



案发当晚约7时，疑犯透过微信再次联络杨某，以查看房屋周边环境为由邀约见面。杨女驾车接载嫌犯。两人步行查看房屋时，男方突然持刀威胁，强迫杨女转账6966元（人民币）。

疑犯上月持签证赴泰

随后，高男一度要求继续转账，由于女子无更多现金，高男用胶带捆绑其全身后塞进车内驾车逃离。其间高男疑受惊驾车逃跑时撞上围墙，随后逃离现场。



警方在车内发现疑犯的黑色手提包，内有护照、手机、气枪、剪刀及360泰铢现金等物品。经杨某确认，护照确属疑犯。警方认为，高男目前可能仍在泰国境内。



经核查，高男于去年12月23日持60天旅游签证入境，申报住址为曼谷。目前警方正全力展开追捕。

