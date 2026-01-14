泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿25死79伤︱多图

泰国媒体周三（14日）报道，泰国呵叻府在建高铁项目发生严重意外，一部起重机在高铁项目施工过程中堕下，砸中一列正在行驶中的火车。事故导致车厢起火并脱轨，死亡人数已升至25人，另有79人受伤。



内地红星新闻报道，一位名叫道·布潘亚的乘客表示：「我听到了起重机砸中火车车顶的巨响。随后，车头（为了保持动力）拉扯著被挂住（勾住）的车厢，导致车厢被甩飞并脱轨。」

现场的一名建筑工人称，用于高铁施工的起重机断裂掉落，这一刻列车刚好驶来，导致第二和第三节车厢挂到起重机，最终脱轨。

据现场照片所见，事发位置应属一段高铁高架桥，被击中的车厢明显凹陷，整断车厢亦出轨，现场亦大批救援人员进行搜救。



《曼谷邮报》与BBC综合报道，事发于当地时间今日早上9时05分，地点位于曼谷东北方约230公里的四球县（Sikhio）班他暖科村（Ban Thanon Kod ）铁路路段。列车当时正驶往乌汶府。

车上共有195人

泰国国家铁路局（SRT）表示，该列车为21次特别快车，共有三节车厢。根据座位表，乘务人员与乘客总计 195人。



初步报告指出，一座用于建设高铁桥梁的起重机倒塌，横跨铁轨并阻断通行。一列驶近的客运列车撞上倒塌的起重机后脱轨，并引发其他建筑材料掉落至车厢上。碰撞引发火灾，到场救援人员要用用切割机将受困乘客从残骸中救出。

除了以上说法，BBC较早前报道，呵叻府警监塔差蓬（Thatchapon Chinnawong）表示：「建筑起重机倒塌，砸中了一列正从曼谷出发的行驶中火车。」目前确切肇事原因仍等官方公布。

泰国副总理兼运输部长皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，他已收到相关报告，并命令SRT调查起重机倒塌的原因。



据悉，出事项目为在建中泰铁路，旨在连接曼谷至老挝廊开，与中老铁路衔接，形成连接中国昆明至曼谷的泛亚铁路中通道，一期工程曼谷到呵叻段已开工，预计2028年完工。



对于是次意外，外交部发言人毛宁今日表示，注意到有关事故的报道，对事故造成人员伤亡表示慰问。中国政府高度重视项目和人员的安全，我们也正在了解情况。目前看，有关标段是由泰方企业在施工，事故的原因还在调查中。