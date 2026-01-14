13前财经要员联名 批华府调查联储局主席

美国13名曾在财经界担任要职的人士，包括所有3名仍在世的联储局前主席，周一发表联合声明，批评特朗普政府对联储局主席鲍威尔发起刑事调查，称联储局独立性至关重要，其若受损，将对美国经济造成负面影响。

签署这一声明的包括联储局前主席格林斯潘、伯南克、耶伦（亦曾任财长），前财政部长盖特纳、保尔森、鲁宾，白宫经济顾问委员会前主席伯恩斯坦、曼昆等。声明说，联储局的独立性对美国经济表现至关重要，而检方对鲍威尔的调查削弱储局的独立性。



声明强调，法治是美国经济成功的根基，并警告，这种前所未有的做法可能给通胀形势和整体经济运行带来极为不利的影响。

美国司法部9日发出大陪审团传票，就联储局总部大楼翻新工程有关问题对鲍威尔发起刑事调查。特朗普之前一直要求储局减息，白宫及官员以储局总部大楼翻新工程严重超预算为由，多次施压鲍威尔。鲍威尔的主席任期将于今年5月届满。