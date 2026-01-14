Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

克林顿夫妇拒就爱普斯坦案作证  众院拟控告藐视国会

即时国际
更新时间：06:58 2026-01-14 HKT
发布时间：06:58 2026-01-14 HKT

美国政坛再掀波澜，前总统克林顿（Bill Clinton）及其太太、前国务卿希拉里（Hillary Clinton）于周二（13日）正式拒绝前往国会，就已故性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案接受质询。克林顿夫妇形容相关调查纯属「党派操弄」，旨在打击政治对手。主持调查的共和党籍众议院监督委员会主席科默（James Comer）则反击，指克林顿与爱普斯坦交情匪浅，拟于下周动议裁定克林顿藐视国会。

批调查为满足特朗普政治需求

克林顿夫妇在致委员会主席科默的信函中态度强硬，直言「每个人都必须决定何时该挺身而出，为国家的原则而战，而不计后果。对我们而言，现在就是那个时刻」。信中批评委员会的调查是为了满足总统特朗普的政治需求，试图转移外界对特朗普政府时期执法失当的关注。

爱泼斯坦2019年再次被捕后于狱中轻生，未等到受审。法新社
网民集合特朗普与爱泼斯坦同场的截图，呼吁特朗普「勿掩盖真相」。X@mjfree
洛杉矶「不要国王」示威者举起爱泼斯坦与特朗普的合照。 路透社
夫妇二人强调，他们已尽力提供所知极少的资讯，并指出爱泼斯坦是在2019年特朗普首任任期内于监狱身亡。他们反驳指，若政府当时未有全力调查及检控爱泼斯坦的罪行，委员会理应以此为调查重心，而非针对政敌进行毫无根据的攻击。

克林顿被指曾搭爱泼斯坦私人飞机达27次

对于克林顿夫妇的拒绝，科默表示遗憾，并强调「大多数美国人」都希望克林顿能交代其与爱泼斯坦的真实关系。根据纪录，爱普斯坦在克林顿任内曾到访白宫17次，而克林顿更被指曾搭乘爱泼斯坦的私人飞机达27次。

科默宣布，监督委员会将于下周开会，正式对克林顿启动藐视国会的程序，一旦通过，案件将交由司法部考虑刑事起诉。委员会发言人亦补充，若希拉里未能在周三（14日）如期现身，委员会将对她采取同样的法律行动。

相关新闻：美司法部再发现逾百万份潜在爱泼斯坦文件 公开或再延数周

是次调查源于国会早前通过的透明法案，要求司法部公开与爱泼斯坦相关的所有刑事调查档案。虽然克林顿过去曾对与爱泼斯坦的交往表示遗憾，并坚称对其非法行为一无所知，目前亦无证据显示克林顿涉及性贩卖罪行，但科默强调：「没人指控克林顿有错，我们只是有疑问。」

克林顿的律师团队周一已去信委员会，质疑相关传票「无效且无法执行」，形容这只是特朗普指挥下、试图令政治对手难堪的手段。

