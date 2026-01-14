Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京成田机场遇强风袭击 多班航机降落失败 惊险「抽头」爬升画面曝光

即时国际
更新时间：06:07 2026-01-14 HKT
发布时间：06:07 2026-01-14 HKT

日本东京成田机场于周二（13日）中午起遭受强烈南风及季候风吹袭，导致机场出现强大的侧风，多班客机降落过程险象环生。

强风肆虐侧风严重 航机惊险「Go-around

千叶县成田市一带观测到每秒达20.1米的强劲阵风（约每小时72公里），风力惊人。社交平台及日媒片段显示，多架航机在著地前一刻机身剧烈摇摆，被迫紧急中止降落并抽头爬升，场面十分惊险。

受强烈低气压影响，成田机场跑道风向转为强劲南风。从现场直播及旅客拍摄的片段可见：

  • 剧烈摇晃： 至少三架客机在下降途中，因受测风影响机身左右倾侧，难以维持平衡。
  • 紧急爬升： 其中一架客机机轮几乎已触碰到地面，但在最后一刻因风势不稳，机师果断决定放弃降落（Go-around），随即拉起机头重回空中。
  • 改道降落： 截至下午2时15分，已有至少10个国内及国际航班需要改往其他机场降落。

报道指，在众多受影响航班中，由高雄飞往东京成田的台湾虎航 IT280 航班亦因强风无法降落，该航班最终被迫转降至日本东北地区的仙台机场。 受此延误影响，原定下午由成田回程高雄的 IT281 航班亦被迫延后起飞。

航班大混乱 改降大阪及名古屋

除了仙台，其余被迫改道（Diversion）的航班主要被分流至中部国际机场（名古屋）和关西国际机场（大阪）。

气象部门警告，强风天气可能持续至傍晚，千叶县及关东地区风力依然强劲。航空公司呼吁旅客出发前务必查阅官网的最新航班动态。

