伊朗示威｜特朗普称「救援快到」 德黑兰强硬回应：誓令侵略者付痛苦代价

伊朗反政府示威局势进入关键时刻，美国总统特朗普于周二（13日）透过社交平台发出强硬动员令，公开呼吁伊朗示威者接管政府机构，又称美军的救援快到。而伊朗军方则以决战姿态回应，扬言血战到底，誓令侵略者付出痛苦代价。

伊方：特朗普是伊朗人民的头号「杀人犯」

特朗普昨日在Truth Social连环发帖，措辞极具煽动力。他直言已取消与伊朗官员的所有会面计划，直至德黑兰停止对示威者的「无端杀戮」。他更点名要求抗议者记下镇压者的名字，并强硬宣称：「伊朗的爱国者们，继续抗议，接管你们的机构吧！救援正在赶来。」

伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼（Ali Larijani）在网上直斥特朗普与以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）才是伊朗人民的「主要杀人犯」。

当被媒体追问「救援」的具体含义时，特朗普保持神秘，仅回应称「你们要自己去弄明白」。白宫发言人此前曾暗示，空袭及军事干预均在考虑选项之列，显示华府对伊朗的施压已由经济制裁升级至准军事层面。

针对特朗普的挑衅，伊朗高层随即展开反击。伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼（Ali Larijani）在网上直斥特朗普与以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）才是伊朗人民的「主要杀人犯」。

伊朗国防部长纳西尔扎德（Aziz Nasirzadeh）同日对军队发表讲话，强调伊朗已吸取去年6月美、以侵略事件的教训，目前的战备状态远超以往。他发出「血战令」称，若美国付诸军事行动，伊朗将战斗至「最后一滴血」，并警告任何协助美方行动的邻国都将成为合法打击目标。

目前，波斯湾局势已处于「火药桶」边缘，国际社会正密切关注特朗普所指的「援助」是否意味著美军即将直接介入这场半世纪以来最严重的伊朗内乱。