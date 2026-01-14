格陵兰之争｜幕僚：料特朗普数周至数月内采取具体行动 方案涵买下格陵兰

美国总统特朗普对并吞格陵兰的野心正进入「加速期」。其北极事务专员丹斯（Thomas Dans）接受美媒专访时预告，特朗普正以「特快车」速度推进计划，预料未来数周或数月内将有重大进度。

万斯主持白宫三方会谈

并吞格陵兰的议题已由外交辞令转向实质谈判。白宫证实，副总统万斯将于当地周三（14日）在白宫与丹麦及格陵兰的高层官员会晤。这场会议原定由国务卿卢比奥主持，现改由万斯亲自挂帅，被视为并吞进程提速的讯号。

尽管丹麦首相佛瑞德里克森多次形容特朗普的想法「荒唐」，强调格陵兰是「非卖品」，但丹斯在《今日美国》专访中直言，特朗普不会罢手。他批评丹麦对格陵兰的防御承诺虚伪，指丹麦在当地仅有数艘老旧舰只且火炮失灵，根本无力阻止「中俄势力的渗透」。

报道引述知情人士指，特朗普获取这座矿产资源丰富的北极岛屿的首选方案是直接购买，或透过其他外交手段控制它。

丹麦每年向这座战略位置重要的岛屿提供6亿美元的拨款，用于福利服务和公共基础设施建设，以及额外的安全和国防资金。目前尚不清楚特朗普政府愿意斥资多少直接购买格陵兰。 1946年，美国曾提议以1亿美元黄金向丹麦购买格陵兰，但最终未能达成交易。

此外，为了拉拢格陵兰5.7万名居民，特朗普政府正研议多项策略。其中最具争议的方案是，由美国向每位格陵兰公民提供1万至10万美元的一次性补偿金，试图借此加速当地的独立运动。在该模式下，格陵兰独立后将与美国签署《自由联合协定》（Compact of Free Association），由美方提供专属安全保障以换取领土控制权。

曾有顾问提议仿效当年英国租借香港99年的模式向丹麦承租，但该提议已遭特朗普本人否决。特朗普认为「租约无法守卫」，强调美国必须拥有「所有权」才能进行防御。

美国究竟能以多快的速度获得格陵兰？丹斯表示，虽然他认为格陵兰岛的谈判可能很快就会取得显著进展或达成协议，但他预计要完成整个程序需时，因为「我们需要争取格陵兰人民的支持」。

民调显示，虽然格陵兰5.7万居民中的大多数最终希望脱离丹麦，但绝大多数人并不希望格陵兰成为美国的第51个州。

武力夺取疑云未散 欧盟警告北约恐临解体

外界担忧，若外交手段失败，特朗普或会动用军事力量。虽然丹斯声称，美国已控制当地的安全环境，不存在传统意义上的「入侵」，但特朗普与亲信多次拒绝排除武力选项，已令欧洲盟友感到极度不安。欧盟防务委员库比柳斯（Andrius Kubilius）警告，若美军强行接管格陵兰，将触发北约（NATO）史上最严重的危机，甚至标志着这个盟约的终结。

根据北约第5条规定，对任何成员国的攻击等同对整体的攻击。然而，北约条约中并无规定如何处理「成员国攻击另一成员国」的情况。目前，丹麦政府已促请华府停止威胁，并承诺斥资数十亿美元提升格陵兰的防务，以展示维护主权的决心。