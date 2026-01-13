日韩领导人奈良会面   高市：推动两国关系再升级

日本首相高市早苗与南韩总统李在明今天下午在高市的家乡奈良会面。会谈一开始，高市即表示希望以这次会面为契机，把今年打造为「推动日韩关系迈向更高层次的一年」。两人继去年10月在南韩庆州亚太经济合作会议（APEC）后再次见面。



日本东京放送电视台（TBS）报道，高市致词表示，「以这次总统来访为起点，衷心期盼能把今年打造成日韩关系进一步迈向更高境界的一年」、「我与李总统再度确认，日韩应在推动双边关系向前发展的同时，加强合作、共同为地区稳定发挥应有角色」。

中日关系因高市早苗的「台湾有事」论而陷入低谷。韩联社报道，南韩总统李在明与高市会面中表示，在近期中日矛盾升级的背景下，他向日方强调三国合作的重要性，备受瞩目。



李在明还说，双方在会谈上就地区及国际性问题进行广泛交流，并一致认为在瞬息万变的国际局势中，韩日和韩美日开展合作维护地区和平稳定极其重要。双方还重申实现韩半岛完全无核化和永久和平的意愿，并商定在对朝政策上保持紧密合作。

据了解，双方也将就美国特朗普政府动向，以及包含中国在内的区域情势交换意见。