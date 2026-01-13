伦敦年度「不穿裤子搭地铁」续惹争议 参与者：为通勤族带来笑声

英国《每日邮报》报道，伦敦一年一度的「不穿裤子搭地铁」（No Trousers Tube Ride）周日（11日）下午再度登场，数百人不穿裤子乘搭伦敦地铁，在寒冷天气中上演一幕幕离奇景象，也令游客和出行家庭感到十分困惑。参与者表示活动「纯属娱乐」，没有任何政治或慈善目的，旨在为通勤族带来笑声和新鲜感。

活动为通勤族带来欢乐

周日的参与者于当天下午2时左右在伦敦苏豪区唐人街集合，然后前往地铁站，脱掉下半身，只剩下内裤。英国知名生活杂志《Time Out》形容，现场聚集了「爱玩者、表演狂、追梦清单人士及好奇的内向者」，他们在车厢内开怀大笑，吸引途人围观拍照。

两位女性参与者。美联社

活动为通勤族带来笑声和新鲜感。美联社

参与者来自各个年龄层。美联社

相关阅读：巴士活春宫｜英国男女疑「车震」被拍下 车身标语意外「好应景」

批评者忧性暴力升温

这项活动自2009年由「坚忍不拔协会」（Stiff Upper Lip Society）引入伦敦，源于纽约2002年的「无裤地铁日」。不过，随著社会对性骚扰问题的关注提升，活动近年饱受批评。英国时尚作家克拉克（Emma Clark）指出，这项活动「长期以来一直被视为一种无伤大雅的娱乐」，但批评这种「传统」对性暴力受害者构成二次伤害。她曾于疫情期间在地铁遭遇性骚扰，而罪犯一直逍遥法外，而且这与人们呼吁设立女性专用地铁车厢的主张背道而驰，并构成安全隐患。

活动参与者。美联社

活动亦引发社会争议。美联社

地铁站内活动参与者。美联社

相关阅读：伦敦地铁「无裤日」 参与者无惧寒冬

警方数据显示，2024/25年度伦敦地铁内共录得595宗性犯罪个案，为近五年新高。网民反应亦两极，有人批评活动「令人不适、过时又恶心」，也有人认为这是「对严肃社会气氛的轻松反叛」。

活动是否仍具娱乐价值抑或已失时代意义，伦敦社会争议持续。

