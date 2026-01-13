日本TOEIC作弊案｜涉及中国人集体作弊 早稻田取消5研究生入学资格

日本名校早稻田大学宣布，有5名研究生因为涉及英语能力托业考试（TOEIC）集体作弊事件，遭取消入学资格。这些人被指涉及京都大学中国留学生王立坤作弊案。

早稻田大学表示，这5名研究生是在去年和前年入学，他们所缴交的TOIEC测验成绩单，因为和作弊行为有关已被作废。除此之外，有3名研究生获得录取但没有入学，同样因TOIEC作弊，遭取消录取资格。

相关新闻：

日本TOEIC作弊案｜中国「枪手」第五度被捕 14考生获同分错误题目竟一样

中国籍留学生王立坤，疑似在考试中担任枪手，遭东京都警方逮捕。日本警视厅

有中国人在日本英语能力托业考试中集体作弊。托业官网

逾40人参与作弊

早稻田大学指出，校方查出41名参与研究所入学测验、3名参与大学部入学测验但未通过的考生，都参与了王立坤作弊案，其中一人拥有大学部学籍，目前已无限期停学。

王立坤是京都大学研究所2年级学生，去年9月在东京板桥区考场被捕，被指参加TOIEC考试时，协助中国人作弊，透过微型麦高风将答案传递给其他中国考生，TOIEC追查后发现其犯案时间从2023年5月持续至2025年6月，并取消了803人的成绩。

主犯坦承「收钱打工」当枪手

27岁的王立坤已是第5度被捕，过去曾对警方坦承「收钱打工」当枪手。

他被指涉嫌组织犯罪，曾在去年4月20日的TOIEC考试，冒用他人名义应考，更被揪出以口罩掩盖小型麦高风与耳机，以通讯设备分享答案。同场考试中，有61名考生跟他用同一个地址报名应考，以便被分配到同一考场，而考试结果显示，有14个人同样都是975高分（满分为990分），错处也完全一样，警方认为他们全抄王立坤的答案。

