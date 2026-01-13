意游客拍片嘲笑泰司机 侮辱吃饭「像狗一样」引发全网炮轰

一名意大利游客近日在社交平台facebook发布影片，嘲讽一名泰国的士司机用胶匙从胶袋中扒饭吃的行径「像狗一样」，引起轩然大波，不仅泰国网民群起炮轰，国际网民也看不过眼，纷纷谴责该名游客侮辱与歧视他人。

泰媒《The Thaiger》报道，该名男游客上周六（11日）在facebook分享一段影片，显示一名泰国的士司机坐在黄绿色后车厢上，用胶汤匙从塑胶袋中吃饭。该车停在曼谷苏万那普国际机场（Suvarnabhumi Airport）附近。

计程车司机未意识到自己正成为被嘲笑的对象，只专心用餐。Giuseppe Taddeo fb

拍摄地点在曼谷苏万那普国际机场附近。Giuseppe Taddeo fb

该名意大利游客嘲讽司机像狗一样吃饭。Giuseppe Taddeo fb

指的士司机吃相令人作呕

影片中，该游客一边拍摄，一边用意大利文说道：「看看我们的司机，他正在吃午餐，他像狗一样从塑胶袋里吃东西，他跟狗一模一样。我爱狗，但这种人令人作呕。对吧，波比？」这名游客显然是说自己的狗。期间，计程车司机似未意识到自己正成为被嘲笑的对象，只专心用餐。

影片迅速引发批评声浪，许多人留言批评该名游客侮辱一名只是趁短暂休息时间吃饭的当地人。另有人指出，用塑胶袋吃饭在泰国相当普遍，这是当地生活方式。也有人警告，未经他人同意拍摄并散布影片，或违反泰国《个人资料保护法》，将向泰国移民局检举。

公开酒店地址 挑衅网民找他

对此，该名游客不但置之不理，还在留言区贴出自己在曼谷下榻的酒店位置，挑衅网民前往找他。

该影片已累计逾67万人次点击，在留言区有逾1100个回应。

事实上，该名男子也曾在社交媒体上发布其他抗议泰国的内容，包括称当地街头小吃摊不卫生。