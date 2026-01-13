纽时揭美军机伪装民用机 空袭海上运毒船 涉违国际武装冲突法

美国《纽约时报》报道，五角大楼去年将一架军用飞机伪装成民用飞机，首次对一艘涉嫌走私毒品的船只发动袭击，造成11人死亡。报道称，此举涉嫌违反国际武装冲突法，该法禁止战斗人员假装平民身份以欺骗对手，这种行为被称为「背信弃义」的战争罪行。

质疑犯战争罪行

美国总统特朗普去年9月2日在其社交平台Truth Social上发文，宣布这项军事打击行动。贴文称，空袭目标是受到委内瑞拉时任总统马杜罗控制的「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）贩毒组织的成员，指该组织「犯下大规模谋杀、毒品走私、性贩运以及暴力和恐怖行为」。

特朗普授权打击海上运毒船引发争议。路透社

特朗普在其社交平台Truth Social上发文，宣布军事打击海上运毒船行动。Truth Social

纽时揭美军机伪装成民用机，空袭海上运毒船。法新社

根据《纽约时报》报道，这架飞机被涂成民用飞机的模样，弹药隐藏在机身内部，而不是像通常那样挂在机翼下。

双重攻击格杀2生还者

白宫证实，一名美国海军上将在国防部长赫格塞思的授权下，下令对这艘船进行「双重打击」军事行动，2次击中目标。

《纽约时报》报道，在第一次袭击中幸存的2名船员在抓住船只残骸时，似乎还向伪装的飞机挥手，随后在军方的第2次袭击中被击毙。

自该次空袭以来，其他一些明显带有军用特征的飞机，包括MQ-9「死神」无人机，也被用于对船只的空袭行动中。

美海上扫毒累杀107人

自去年9月以来，至少有107人在美军至少30次「海上扫毒行动」中丧生，其中19宗发生在东太平洋，6宗发生在加勒比海，5宗发生在未知地点。

纽时称，国会在与军方领导人举行的闭门简报会上提出了有关军事行动不公的质疑，但尚未就这一机密事项进行公开讨论。