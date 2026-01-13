曾斥特朗普史上最具破坏性 遭当面嘲讽 澳洲驻美大使陆克文提前离任

澳洲政府周二宣布，驻美国大使陆克文（Kevin Rudd）即将离任，结束3年任期。美国总统特朗普曾当面表明不喜欢陆克文，事缘陆克文曾形容特朗普是「史上最具破坏性的总统」与「西方的叛徒」，把美国与民主拖入泥沼。

曾任澳洲总理的陆克文将于3月31日卸任，较原定任期提前一年离开，他将转任纽约智库「亚洲协会」（Asia Society）会长。他是精通普通话的前职业外交官，是在美国拜登政府执政期间获任命为驻美大使，澳洲政府当时希望他在中国事务上的专长，能让他在华府发挥影响力。

相关新闻：

不满被指史上最具破坏性 特朗普公开针对陆克文 表明永远都不喜欢他

去年10月的白宫会面中，特朗普指向陆克文说：「我不喜欢你。」美联社

在去年10月的白宫会面中，特朗普曾暗示陆克文或许该为过往的言论道歉。法新社

陆克文（左一）去年10月与访美的澳洲总理阿尔巴尼斯（右一），一同会见美方官员。路透社

续留美国 专注中美关系未来发展

陆克文在社交媒体平台X上发文称，他将继续留在美国，致力于「中美关系的未来发展，我一直认为这是我们地区乃至世界未来稳定的核心问题」。

在赴华府就职前，陆克文曾形容特朗普是「史上最具破坏性的总统」与「西方的叛徒」。在特朗普于2024年11月重返白宫后，陆克文删除了这些评论。

特朗普：我真的不喜欢你

在去年10月的白宫会面中，特朗普曾暗示陆克文或许该为过往的言论道歉。特朗普转向坐他一旁的澳洲总理阿尔巴尼斯，问「他（陆克文）在哪里？他还在替你工作吗？」阿尔巴尼斯尴尬地微笑，随后指向坐在他们正前方的陆克文。

陆克文随即开始解释：「总统先生，那是我担任这个职位之前的事。」

但特朗普打断他的话，说：「我也不喜欢你，真的不喜欢，而且我大概永远都不会喜欢你。」

澳洲总理：自行决定提前离任

针对特朗普在电视转播的场合中表达对陆克文的蔑视，部分澳洲在野党人士呼吁终止陆克文的大使职务。

阿尔巴尼斯周二称，提前离任的决定，「完全是陆克文自己的决定」，他将择日宣布陆克文大使的继任者。

一名白宫官员则说：「陆克文与特朗普总统和本届政府合作良好，我们祝他一切顺利。」