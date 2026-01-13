关税战 | 最高法院拟明宣判 特朗普：若推翻关税政策 美国将「完蛋」

美国最高法院计划于周三（14日）就总统特朗普的关税政策作出裁决，特朗普在裁决前夕发出警告称，如果最高法院推翻他的关税政策，将会出现「彻底的混乱」，美国将会「完蛋」。白宫已表明，如果法院的裁决不利于白宫，官员将寻求其他途径，这可能包括利用现行法律，该法律允许总统对特定商品加征最高15%的关税长达150天。

特朗普周一（12日）在其社交平台Truth Social发文指出，倘若最高法院判决他主打的经济政策违法，美国政府将不得不向各家公司退还数千亿美元的款项。他说：「要弄清楚退款是多少，甚至要弄清楚由谁、何时、何地支付，都需要很多年时间。」

特朗普去年4月签署针对各国开征对等关税的行政命令。路透社

国最高法院计划于周三就总统特朗普的关税政策作出裁决。法新社

特朗普警告，若关税政策被推翻，政府赔偿或涉数万亿美元。法新社

特朗普：或涉数万亿美元赔款

他续称：「这还不包括各国和企业为了避开关税而进行投资、可能要求的『偿付』金额。要是把这些投资也算进去，我们谈论的可是数万亿美元！情况将会一团乱，我们国家几乎不可能赔得起。换句话说，如果最高法院对涉及国家安全红利的政策，作出对美国不利的裁决，那我们就完蛋了！」

最高法院计划于周三（14日）发布裁决意见，而这宗于去年11月进行辩论的关税案，可能列入当天宣判的案件之一。这些关税，包括特朗普去年4月首次宣布的全面征税措施，正受到多家小型企业和一些州政府的挑战。

他们认为，总统在征收这些针对进口商品的额外税款时超越了其权限。如果特朗普政府败诉，政府可能不得不退还已收取的数十亿美元中的一部分。

大法官对动用紧急权力存疑

在该案的言词辩论过程中，大法官似乎对特朗普动用紧急权力的做法深表怀疑。特朗普先前以此权力对几乎所有美国贸易伙伴征收「对等」关税，并针对墨西哥、加拿大与中国据称在非法毒品贩运中扮演的特定角色，进而加征关税。

6位保守派大法官中，有数人连同3位自由派大法官，皆质疑特朗普所援引的「国际紧急经济权力法」（IEEPA）是否真的赋予总统征收关税的权力。

今次最高法院的判决范围并不包含特朗普另行课征的特定产业关税，包括钢铁、铝材及汽车。

企业：即使赔款 也难弥补损失

特朗普将美国平均有效关税率提升至自1930年代以来的最高点，并多次警告若这些关税被撤销，将造成灾难性后果。

一些企业表示，虽然如果政府被迫退款，他们会尽力追回损失，但这些款项无法弥补特朗普政府贸易政策造成的损失。