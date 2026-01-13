伊朗示威 | 人权组织：恐6000死 白宫：特朗普考虑空袭 阻伊朗镇压示威者

伊朗全国性反政府示威持续，人权组织指德黑兰政府血腥镇压示威，恐已酿6000人死亡。白宫发言人周一表示，总统特朗普正在考虑对伊朗发动空袭，以阻止德黑兰当局镇压抗议活动，并指出「民众正在街头被杀害」。

美国《时代》杂志报道，伊朗安全部队造成的示威者死亡人数可能已达数千人。虽然伊朗政府封锁网络，但社交媒体流出的手机画面可见，装在卡车上的机枪扫射街道，伤者挤爆医院，殓房堆放大量遗体。

人权组织确认648死数千伤

总部位于挪威的非政府组织「伊朗人权」（IHR）则表示，已确认伊朗的抗议活动中有648人死亡，其中包括9名未成年人，另有数千人受伤，但警告死亡人数可能远高于此，根据一些估计，超过6000人。

IHR补充说，网络封锁令独立核实这些死伤数字极其困难，并称估计超过1万人被捕。

白宫发言人莱维特告诉记者：「特朗普总统的一项长处，就是让所有选项都摆在台面上，而空袭是这位三军统帅的众多选项之一」。

白宫：首要选项永远是外交

她也说，总统的首要选项永远是外交，「伊朗政权在公开场合的言论，与美国政府私下收到的讯息相当不同。我认为总统有兴趣探讨这些私下讯息」。

伊朗外交部指出，虽然美国与伊朗没有正式外交关系，但外长阿拉格齐与特朗普特使之间仍保持沟通管道畅通。

特朗普较早前表示，美军正在考虑对伊朗采取「非常强硬的选项」，并指伊朗似乎已跨越他先前划下的红线，也就是杀害抗议者。

他还说道，伊朗领导阶层已经提出会面要求，但「我们可能得在会面之前就采取行动」。

特朗普今晤幕僚商应对伊朗选项

美国官员表示，特朗普周二与高层幕僚会面，讨论应对伊朗的各种方案。

《华尔街日报》报道，选项包括军事打击、使用秘密网结武器、扩大制裁，以及向反政府势力提供线上支援。

在伊朗国营电视台周一转播的记者会上，阿拉格齐在首都德黑兰告诉外国大使：「伊朗不寻求战争，但已全面备战。我们也准备谈判，但谈判必须公平、基于平等权利与互相尊重。」

哈梅内伊：亲政府集会向美发警告

这场最初由经济不满引发、持续两周多的示威活动，已演变成对伊朗神权政治体制迄今最大的挑战之一。自1979年伊斯兰革命推翻巴列维王朝以来，伊朗一直由神权统治。

现年86岁的最高领袖哈梅内伊自1989年起掌权，他在一份声明中表示，周一的亲政府集会对美国发出了「警告」，指这些充满决心的大规模集会挫败了外国敌人企图通过国内雇佣兵实施的计划。