美议员提案授权特朗普吞格陵兰建州 格岛自治政府：任何情况下无法接受美接管

美国佛州共和党籍众议员法恩周一（12日）提出一项法案，旨在授权总统特朗普采取一切必要措施吞并格陵兰岛，并最终使其正式成为美国的一个州。美国国务卿鲁比奥本周将与丹麦及格陵兰政府代表会谈，讨论格陵兰未来走向。格陵兰岛自治政府则发声明强调，自治政府在任何情况下都无法接受美国接管格陵兰岛。

法恩提出的法案名为《格陵兰岛吞并和建州法案》，已提交国会相关委员会审议。法案授权总统采取一切必要措施，包括与丹麦谈判达成协议，使格陵兰岛成为美国领土。法案还要求政府吞并格陵兰岛后，向国会报告「建州」所需的任何措施以加快国会批准。

美国副总统万斯去年3月底曾到访格陵兰。路透社

针对特朗普扬言夺取格陵兰，丹麦首相弗雷泽里克森指，已进入决定性时刻。法新社

高达85%的格陵兰人反对美国接管。美联社

格陵兰位于北美洲东北，是世界第一大岛，也是丹麦自治领地。美联社

法恩在一份声明中声称，提案旨在确保美国在北极的国家安全战略利益，「格陵兰岛并非我们可以忽视的遥远前哨，它是至关重要的国家安全资产，谁控制了格陵兰岛，谁就控制了北极关键航道和保护美国的安全架构」。

格岛：防务应通过北约实现

格陵兰位于北美洲东北，是世界第一大岛，也是丹麦自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛设有一处军事基地。特朗普2025年上任以来多次扬言要得到格陵兰岛，并声称不排除动用武力的可能性。

格陵兰岛自治政府周一发声明说，格陵兰岛是丹麦王国的一部分，也是北约的一部分，格陵兰岛的防务应通过北约来实现，而自治政府在任何情况下都无法接受美国接管格陵兰岛。

声明表示，格陵兰岛在未来任何时候都将是西方防务联盟的一部分，包括美国在内的所有北约成员国在格陵兰岛防务问题上拥有共同利益，格陵兰岛自治政府将与丹麦一同推动在北约框架内开展格陵兰岛的防务事务。

85%格陵兰人反对美接管

当地民众对特朗普表态欲「接管」格陵兰深感不安。据英国广播公司（BBC）报道，有高达85%的格陵兰人表示反对。

英国天空新闻网日前在格陵兰首都努克街访多名民众。一名年轻女性直言，美国在格陵兰周边已设有军事基地，不需要更多。当记者转述特朗普宣称要让格陵兰「更伟大」，她回应：「我们已经很好了，给我们麦当劳不会让我们更好。」

受访民众：给我们麦当劳不会让我们更好

受访青少年语气更加激烈：「如果你在看，我们不喜欢你。不要来格陵兰，不要买格陵兰，不要打格陵兰，这里不卖。」

另一名妇女被问及特朗普承诺让格陵兰「赚大钱」时则回应：「我们已经很富有了。」

