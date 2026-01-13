Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜特朗普对伊贸易伙伴征25%关税 中国驻美使馆：胁迫和压力解决不了问题

即时国际
更新时间：06:29 2026-01-13 HKT
发布时间：13:07 2026-01-13 HKT

伊朗反政府示威持续两周，美国总统特朗普于当地周一（12日）突然宣布，对任何与伊朗有贸易往来的国家，即时征收25%关税，声称要向德黑兰施压，迫使其停止「对全国反政府示威的血腥镇压」。

中国驻美国大使馆当晚表示反对任何非法单边制裁和长臂管辖，并称胁迫和压力解决不了问题。中国驻美国大使馆发言人在社交平台X发文表示：「中国反对随意加征关税的立场是一贯且明确的。关税战和贸易战没有赢家，胁迫和压力也解决不了问题。」

发言人续称：「中国坚决反对任何非法单边制裁和长臂管辖，并将采取一切必要措施维护自身合法权益。」

关税即时生效 中俄土巴料受影响

特朗普在社交平台表示，即日起，任何与伊朗开展业务的国家，其与美国的所有商业活动，都将被征收25%关税。（Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America ）不过，特朗普未有进一步界定「与伊朗开展业务」的范围及加征幅度是否基于原本的关税上。由于中国、巴西、土耳其及俄罗斯与德黑兰有密切经贸往来，外界预期此举将引发全球供应链动荡。

相关新闻：伊朗示威 | 人权组织：恐6000死 白宫：特朗普考虑空袭 阻伊朗镇压示威者

 

相关新闻：伊朗示威 | 哈梅内伊贴文反击 把特朗普画成石棺 狠嘲：很快会被推翻

数以万计民众上街「反美」 国营电视播放画面

伊朗官方宣布已「全面控制局势」，并在今日组织数以万计的亲政府群众上街反击，高喊「美国去死」等口号，由国营电视台播出相关画面，并报道指示威者要对抗「美国-犹太复国主义、恐怖主义的暴乱」。目前伊朗仍全国大范围断网，与有关国营电视新闻画面形成强烈对比。

面对美方的军事威胁，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）展现双轨姿态，一方面强调伊朗不求战但已「全面备战」，若遭攻击将报复美军基地；另一方面则透过阿曼（Oman）等中间人释出谈判意愿。他批评美方干涉内政，指责暴力冲突是美、以两国煽动的阴谋。

相关新闻：伊朗示威｜外长：已全面控制局势 斥美煽动示威 备战同时愿「平等对话」

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
22小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
7小时前
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
9小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
5小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
2026-01-12 14:10 HKT
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
4小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
2026-01-12 11:55 HKT