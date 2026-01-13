伊朗示威｜特朗普宣布：对伊贸易伙伴加征25%关税 美促国民离开伊朗

伊朗反政府示威持续两周，美国总统特朗普于当地周一（12日）突然宣布，对任何与伊朗有贸易往来的国家，即时征收25%关税，声称要向德黑兰施压，迫使其停止「对全国反政府示威的血腥镇压」。

关税即时生效 中俄土巴料受影响

由于中国、巴西、土耳其及俄罗斯与德黑兰有密切经贸往来，外界预期此举将引发全球供应链动荡。

伊朗全国反政府抗议持续。 路透社

美国有民众集会支持伊朗示威者。路透社

美国总统特朗普于当地周一（12日）突然宣布，对任何与伊朗有贸易往来的国家，即时征收25%关税。美联社

特朗普又重申，如果伊朗当局持续对示威者动用致命武力，美方将不惜采取军事行动。他形容伊朗政府已开始跨越他设定的「红线」，其国安团队正衡量多种「非常强硬」的选项。

人权组织：镇压酿近600死 医院遗体横陈

据人权组织及美国媒体报道，截至今日，伊朗全国范围内的示威死亡人数已上升至599人，当中包括超过500名示威者及近百名安保人员。社交平台疯传的片段显示，德黑兰郊区的卡里札克法医中心（Kahrizak Forensic Medical Center）内外遗体横陈，部分遗体因停尸间饱和而被暂放于停车场的蓝色帆布上。

伊朗官方宣布已「全面控制局势」，并在今日组织数以万计的亲政府群众上街反击，高喊「美国去死」等口号。

面对美方的军事威胁，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）展现双轨姿态，一方面强调伊朗不求战但已「全面备战」，若遭攻击将报复美军基地；另一方面则透过阿曼（Oman）等中间人释出谈判意愿。他批评美方干涉内政，指责暴力冲突是美、以两国煽动的阴谋。

白宫方面则传出，美军特种部队正密切监控伊朗局势，特朗普将于今日（周二）听取军方汇报打击伊朗可行方案，扬言若有需要将「拯救」示威者。而美国亦已发布新警报，建议美国公民离开伊朗或就地避难。