伊朗示威｜特朗普宣布：即时对伊贸易伙伴加征25%关税

伊朗反政府示威持续两周，美国总统特朗普于当地周一（12日）突然宣布，对任何与伊朗有贸易往来的国家，即时征收25%关税，声称要向德黑兰施压，迫使其停止「对全国反政府示威的血腥镇压」。

关税即时生效 中俄土巴料受影响

特朗普在社交平台表示，即日起，任何与伊朗开展业务的国家，其与美国的所有商业活动，都将被额外征收25%关税。不过，特朗普未有进一步界定「与伊朗开展业务」的范围。由于中国、巴西、土耳其及俄罗斯与德黑兰有密切经贸往来，外界预期此举将引发全球供应链动荡。

数以万计民众上街「反美」 国营电视播放画面

伊朗官方宣布已「全面控制局势」，并在今日组织数以万计的亲政府群众上街反击，高喊「美国去死」等口号，由国营电视台播出相关画面，并报道指示威者要对抗「美国-犹太复国主义、恐怖主义的暴乱」。目前伊朗仍全国大范围断网，与有关国营电视新闻画面形成强烈对比。

面对美方的军事威胁，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）展现双轨姿态，一方面强调伊朗不求战但已「全面备战」，若遭攻击将报复美军基地；另一方面则透过阿曼（Oman）等中间人释出谈判意愿。他批评美方干涉内政，指责暴力冲突是美、以两国煽动的阴谋。

