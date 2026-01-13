鲍威尔遭刑事调查 耶伦轰「令人不寒而栗」 特朗普：不知司法部行动

美国华府与财金界爆发史上最严重的政治冲突。联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）于1月11日证实，已正式收到司法部发出的传票，针对其去年就联储局总部2.5亿美元翻新工程向国会作出的简报展开刑事调查，更可能面临伪证指控。事件触发耶伦（Janet Yellen）等多名联储局前主席及前财长联署声援，炮轰此举等同摧毁美国经济基石。国会内更有两党议员表明，在案件结束前，不会接受新联储局主席的任何提名。

财金巨头罕有集体发声 忧美沦为新兴市场

这次针对鲍威尔的刑事调查，聚焦于他去年6月向国会交代总部大楼翻新工程时的言论，涉及资金约2.5亿美元。鲍威尔在收到传票后随即发表强硬声明，直指所谓的工程调查只是政治幌子。他认为，自己身陷官非的真正导火线，是他多次拒绝总统特朗普提出的减息要求，指控行政当局试图利用检控手段对独立的货币政策机关进行政治报复。

事件触发耶伦（Janet Yellen）等多名联储局前主席及前财长联署声援，炮轰此举等同摧毁美国经济基石。法新社

白宫发言人箂维特表示，特朗普没有指示司法部对鲍威尔展开刑事调查。法新社

特朗普称，对司法部刑事调查鲍威尔的行动不知情 。路透社

事件在华尔街及学术界激起强烈反弹，包括伯南克、格林斯潘及耶伦在内的三名前联储局主席，罕有地联同多位前财政部长发表声明。声明指出，对现任主席展开刑事调查是史无前例的挑衅，目的是削弱联储局的独立性。

身为前主席兼前财长的耶伦，更形容情况令人不寒而栗。声明中直指，这种以司法手段干预货币政策的做法，向来只见于制度薄弱的新兴市场，往往会导致通胀失控及经济崩溃。签署人一致认为，此举正在侵蚀美国最强大的根基——法治。

参议员扬言杯葛所有联储局新主席人选提名

面对排山倒海的干预质疑，总统特朗普接受全国广播公司（NBC）访问时，极力撇清与事件的关系，宣称自己对司法部发出传票的行动全不知情。白宫发言人箂维特亦在例行记者会上公开表示，特朗普没有指示司法部对鲍威尔展开刑事调查。然而，有关说法并未能平息朝野忧虑。

参议院银行委员会成员、共和党籍的蒂利斯（Thom Tillis）公开批评司法部的公信力已受质疑，他认为事件证实了政府内部有人正积极推动终结联储局的独立地位。为捍卫体制，蒂利斯扬言在司法争议解决之前，他将全力反对任何由特朗普提出的接替鲍威尔人选。

另一位参议院银行委员会成员、民主党的沃伦（Elizabeth Warren）亦表示，特朗普企图踢赶鲍威尔，以安排傀儡接管联储局，因此委员会及参议院不应处理特朗普提名的的联储局人选，包括联储局主席。