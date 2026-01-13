伊朗示威｜外长：已全面控制局势 斥美煽动示威 备战同时愿「平等对话」

伊朗反政府示威潮已进入第三周，局势持续紧绷。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）于周一（12日）召开记者会，正式宣布安全部队已将全国局势纳入「完全控制」之下。他同时强烈谴责美国及以色列为示威转向暴力的背后推手，旨在为军事干预制造借口。

指控特朗普干涉内政 故意令和平示威变血腥

阿拉格齐在德黑兰向外国使节及传媒表示，虽然过去周末暴力冲突加剧，但当局已平定骚乱。他将矛头直指美国总统特朗普，批评其近期支持示威者的言论是「干涉内政」。

他指控美方的强硬表态实际上是在推动「恐怖分子」袭击，故意令和平示威变得「暴力和血腥」。阿拉格齐强调，这种混乱局面是美方预设的「陷阱」，意在为特朗普宣称的军事介入提供正当理由。

面对特朗普早前扬言若伊朗「开启杀戮」美方将打击其「痛处」的威胁，阿拉格齐展现强硬姿态，直言：「伊朗不寻求战争，但已充分做好战争准备。」

不过，他在重申备战的同时，亦罕有地释出谈判空间。他表示，伊朗愿意进行对话，但前提是谈判必须在「公正、平等及相互尊重」的基础上进行。此前，特朗普曾声称伊朗已主动接触华府要求谈判，但此说法尚未得到德黑兰方面的正面证实。

虽然官方宣称局势受控，但外界对伤亡数字仍有不同说法。

官方及智库数据： 美国智库「战争研究所」（ISW）引述数据指，自12月28日冲突爆发以来，至少有114名伊朗安保人员丧生，规模为历来罕见。

人权组织统计： 多个人权组织及外媒指出，示威者伤亡更为惊人。有报道指全国已有超过540人身亡，部分地区甚至传出「尸体堆积」的惨状。伊朗人权组织（IHR）更表示：「未经证实的报道称，至少有数百人丧生，一些消息来源称，可能有超过2000人遇难。」

通讯管制： 伊朗目前仍实施大规模断网，旨在切断示威者的联络，令外界难以掌握夜间抗争的真实规模。

目前，特朗普已听取国安官员汇报，预计于周二（13日）听取具体的「报复方案」。国际社会正密切关注，美伊关系会否因这次示威潮演变成全面的军事冲突。