欧盟国防专员：若美国对格陵兰动武 北约将解体

即时国际
更新时间：23:06 2026-01-12 HKT
发布时间：23:06 2026-01-12 HKT

美国总统特朗普扬言可能动用武力夺取格陵兰，欧盟国防事务专员库比柳斯（Andrius Kubilius）对此表示，一旦美国军事接管格陵兰，将导致北约解体。他在瑞典举行的安全会议上告诉路透社记者：「谁会承认这种占领？这会对美欧关系产生什么影响？例如，贸易方面，美国人也可能面临相当严重的负面后果。」

库比柳斯表示，他不认为美国会发动军事入侵，但欧盟条约第42.7条规定，如果丹麦面临军事侵略，成员国有义务提供援助。若丹麦提出请求，欧盟可以帮助格陵兰岛保障安全。

相关新闻：传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国

特朗普声称美国「必须拥有格陵兰岛」，以防止俄罗斯或中国占领这片战略位置重要，且矿产资源丰富的北极地区。享有高度自治的格陵兰及其主权国丹麦多次明确表示「格陵兰不出售」，特朗普不排除武力夺取的可能性。

丹麦和美国都是北约成员国，双方计划本周举行会晤，讨论格陵兰问题。

相关新闻：生擒马杜罗 | 美对委内瑞拉和格陵兰出手 专家忧加拿大是下一个目标

