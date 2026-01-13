全球暖化︱研究：若情况不受控 本世纪末或仅余一成冰川

最新研究指出，除非全球暖化趋势受控，否则未来数十年，每年将有数以千计冰川消失，到本世纪末，或仅余少数冰川仍能「屹立」。

最新研究关注消失冰川数量

法新社报道，该研究结果刊于《自然气候变迁》（Nature Climate Change）期刊。不同于以往研究，该团队并非著眼于冰川消失的质量及面积，而是以「本世纪每年消失多少座冰川」为研究目标，估算在不同升温情景下的消融速度。

若全球暖化失控 冰川恐于本世纪末锐减九成

目前，全球每年有约1000座冰川融化。报告推算，即使把升温限制在《巴黎协定》所订的1.5℃目标，冰川消失仍会加速，在2041年升至每年或消失约2,000座；若升温达2.7℃，2040至2060年间每年或消失约3,000座冰川，至2100年全球或仅存43,852座、约剩五分之一的冰川。 在最坏情况下（升温约4℃），2050年每年最多或有4,000座冰川消失，本世纪末仅约9%或18,288座仍存在。

主导研究的苏黎世联邦理工学院冰川学家特里希特（Van Tricht）表示，研究结果凸显制定更具雄心的气候政策之必要。科学家亦提醒，小型冰川对海平面上升的影响未必及大型冰川，但其消失足以冲击依赖融雪的农业供水及地区文化。