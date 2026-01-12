俄罗斯官员死于塞浦路斯大使馆内 使馆拒警方调查

俄罗斯一名驻塞浦路斯大使馆高级官员，上周四被发现在尼科西亚（Nicosia）的办公室内死亡。俄方称该名官员死于自杀，拒绝塞浦路斯警方调查。

据《塞浦路斯邮报》报道，知情人士透露，该男子于中午前后被发现，但警方数小时后才接获报案。尸体在大使馆院子里移交给警方。警员要求进入发现尸体的办公室进行现场勘查，但遭到拒绝。

大使馆人员表示死者是自杀，现场留有一封遗书，但遗书已寄回莫斯科，没有提供给塞浦路斯调查人员。

报道并引述警方称，大使馆以具有治外法权，不受塞浦路斯共和国管辖为由，拒绝警方调查。

据知情人士则透露，周五验尸结果显示死因非自然死亡。由于调查仍在进行中，官方尚未正式公布验尸结果，当局也未发表进一步评论。