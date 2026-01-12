不伦市长？｜小川晶与已婚男下属情趣酒店私会 辞职后再度当选市长

日本群马县前桥市前女市长小川晶（43岁），被揭与已婚男下属多次出入情趣酒店，坚称清白但在压力下辞职。该市1月12日举行市长选举，小川晶竟未受丑闻影响，获选民支持重返市长宝座。

前桥市是群马县首府，人口约33万，是群马县最大的城市。小川晶2024年2月才当选的「情趣酒店私会下属」丑闻于2025年9月被媒体曝光，对象是已婚秘书课长，两人被指酒店私会超过10次，丑闻引发哗然。

小川市长坚称与男下属只是为了「找一个安静的地方商量工作」，「并没有男女欢爱之事」，但日本舆论无法接受此说法。小川晶起初拒绝辞职，但在丑闻延烧2个月后还是辞了职，辞职前还举行记者会，承认行为「对市政形象造成了损害」，道歉但仍强调「纯粹为了工作」，没有不正当男女关系。那位比她年长的秘书课长，也因为家属公开向媒体表示不满，不得不辞职。

小川晶辞职又再参选被骂翻，没想到戏剧性地再次当选。 fb / 小川晶

小川晶毕业于中央大学法学部，未毕业已取得律师资格，毕业后在群马县前桥市律师事务所工作。她在28岁时当选群马县议会议员，立志要成为政治家，通过行政与立法来制止家庭暴力。

2024年2月，小川参加前桥市长竞选，一举成为前桥市历史上首位女市长。当选后，她积极推行中小学校午餐免费，并积极支援养老事业，口碑甚佳。

尽管丑闻成为焦点，小川晶的努力和政绩，成功说服众多选民继续支持她。她以60%以上得票率，击败了4名对手再次当选前桥市长。