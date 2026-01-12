Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天才黑猩猩「爱」逝世享年49岁 会认字认颜色曾开锁逃跑

即时国际
更新时间：20:55 2026-01-12 HKT
发布时间：20:55 2026-01-12 HKT

日本京都大学人类行为进化研究中心宣布，被誉为「天才」的雌性黑猩猩「爱」于9日下午逝世，享年49岁，死因是高龄及多重器官衰竭。「爱」以惊人的认知能力闻名，认得许多字母和数字，甚至曾偷锁匙开锁逃跑。

「爱」1976年出生于西非，隔年被带到京都大学的研究中心，名字来自漫画《爱与诚》女主角早乙女爱，研究中心因为牠设立了专门研究黑猩猩思维的「爱计划」。

「爱」与儿子「步」拾起地上的零钱，研究人员观察母子互动方式，以及是否懂得去自动贩卖机用零钱买苹果。 京都大学人类行为进化研究中心
「爱」与儿子「步」拾起地上的零钱，研究人员观察母子互动方式，以及是否懂得去自动贩卖机用零钱买苹果。 京都大学人类行为进化研究中心

「爱」自1岁半起就开始接受以电脑为主的语言与认知训练。研究显示，「爱」展现极高的识字与认知能力，例如，她能够根据一张绿色图片，从一组汉字中指认「绿」这个字。「爱计划」负责人、灵长类动物学家松泽哲郎（Tetsuro Matsuzawa）1985年发表科学论文，指出5岁的爱「掌握了1至6的数字命名，并且能够说出300个样本的数量、颜色和物体名称」。

相关新闻：研究黑猩猩闻名  灵长类学家珍古德辞世  享寿91岁

不用做认知测验的时间，爱喜欢绘画，她和中心里的其他黑猩猩一样，无须食物奖励驱动也会用麦克笔在白纸上涂鸦。聪明的爱还曾经用钥匙打开笼子，与另一只灵长类动物一起逃跑。

2000年，她生下一个儿子，名叫「步」（Ayumu），步也以其惊人的记忆力闻名。

2017年「爱计划」成立40周年，以研究黑猩猩闻名全球的英国灵长类动物学家珍古德（Jane Goodall）曾获赠一条用爱的绘画作品制成的围巾。珍古德于去年10月1日在美国加州辞世，享寿91岁。

