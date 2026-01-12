Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄勒冈小镇财困无钱铲雪　中老年居民拍「裸体月历」筹款自救

更新时间：16:04 2026-01-12
发布时间：16:04 2026-01-12

据《华尔街日报》报道，美国俄勒冈州（Oregon）偏远小镇拉科夫由（ Lakeview）近日掀起一股「脱光为公益」热潮。由于镇政府财困无力清理冬季积雪，一群中老年居民决定以最「自然」的方式筹款──拍摄全裸月历。

77岁的当地居民杜迪诗（Margot Dodds）不仅是这本名为《Outback Naked》月历的组织者，也是封面模特儿。她笑言：「脱下衣服后，你的脸会看起来不一样，我觉得照片拍出来更好看。」

月历吸引日本年轻人购买。Outback Naked Calendar - no nudity/Fb

灵感来自真实故事改编的电影

这项灵感部分来自2003年电影《女子十二不设防》（Calendar Girls），该片根据真实故事改编，讲述了一群英国约克郡（Yorkshire）的中年妇女为医院的白血病病房筹款而拍摄裸照的故事。杜迪诗去年夏天把这个计划带到镇议会时，起初反应平平，一位议员质疑是否有模特儿愿意参与。

但义工并不难找。镇议员加尔文（Jess Calvin），同时也是月历的联合组织者，说服了她成年的儿子参与，并提醒他在酒吧不也经常赤膊跳舞。加尔文不确定是否能筹到很多钱，但觉得试试也无妨。随后这项计划吸引不少居民响应。参与者包括市议员、电台主持、木工师傅等，大多数人年过五十。拍摄过程强调「雅俗共赏」，拍摄道具腰包、电动工具和帽子都经过精心摆放。「这没什么大不了的，你在游泳池里也能看到。」53岁的卡德玛斯（Marcie Kadrmas）说。

来自哥伦比亚的买家。Outback Naked Calendar - no nudity/Fb

月历热卖筹得逾万美元

拉科夫由小镇近年因财政管理不善及大型企业破产陷入窘境。虽然小镇所在的莱克县面积与新泽西州大致相当，但大部分土地归联邦政府所有，意味著这些土地无法课税，加上去年冬季经费不足，连道路除雪都成问题。居民担心地方政府被州府接管，遂以创意筹款自救。

在地方媒体报导带动下，月历售价每本32美元（约250港元），有买家慷慨捐出100美元。截至目前，已筹得约1.3万美元。组织者透露，收益将全数用于道路除雪及购置设备，确保资金真正帮到社区。  

虽然拉科夫由小镇以保守见称，但不少原本批评「太离谱」的居民在看到成品后改变想法，有长者笑言：「这真是太好玩了！」  

