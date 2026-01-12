Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨电骗集团涉禁锢性剥削 韩柬警方联手拘26人

即时国际
更新时间：21:53 2026-01-12 HKT
发布时间：21:53 2026-01-12 HKT

南韩总统府青瓦台证实，南韩警方与柬埔寨当局联手，在金边成功破获一个以性剥削为手段的跨国诈骗集团，共逮捕26名成员。该集团涉嫌透过假冒检察官与金融单位诱骗韩国女性，逼她们拍摄性剥削影片，累计受害者达165人、涉及金额高达267亿韩元（1.42亿港元）。

据韩联社报道，南韩青瓦台发言人姜由桢在简报会议指出，此次行动由跨部门「超国界犯罪应对工作小组」主导，透过韩柬警方的「韩国专责小组」以及南韩国家情报院的合作，成功锁定犯罪组织在金边设立的据点，本月5日由当地警方突击查缉。

南韩警方与柬埔寨联手捣破以在韩女性为目标的诈骗集团。 青瓦台
该犯罪集团以金边为据点，假冒国家机构对在韩国居住的女性进行假调查，诱导受害者以为自己涉案，假扮检察官、金融监导院人员索取金钱与财物。

这个集团不只诈取金钱，还会施压限制受害人出入居住地点，使其陷入「自我禁锢」状态，并强迫她们自拍剥削影片与照片，形成严重精神与财务双重伤害。

姜由桢指出，犯罪集团已从单纯骗钱演变为「利用心理弱点进行性剥削」，严重破坏受害者生活。

另据韩媒YTN独家报道，韩柬警方合作于去年12月成功逮捕涉嫌诈骗的40岁韩籍男子丁姓男子，他以暱称「万福」在当地活动，精通中文，并与中国籍犯罪集团首脑共同策画规模约200亿韩元（1.06亿港元）的投资诈骗。

