伊朗示威 | 哈梅内伊贴文反击 把特朗普画成石棺 狠嘲：很快会被推翻

伊朗近日爆发全国性示威，抗议规模持续扩大，传出死亡人数已超过500人，逾万人被拘捕。美国总统特朗普已多番放话要介入，暗示将随时出击。对此，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）在X官方帐号发布一幅讽刺漫画，将特朗普描绘成正在崩塌的法老王石棺，并附上「这个人也会被推翻」的警告字眼，直接发文反击。

据美国有线新闻网（CNN）报道，这幅漫画将特朗普以古埃及风格的石棺呈现，石棺表面刻有象形文字装饰，棺木上绘制著美国国旗与国徽图腾。值得注意的是，整座石棺呈现龟裂与崩解的状态，漫画上方还标注「就像法老王一样」的字样，暗示特朗普将步上古代暴君的覆灭命运。

卡梅内伊贴文，将特朗普画成石棺。X/Khamenei.ir

特朗普多番威胁对伊朗动武。路透社

特朗普指，伊朗已于10日致电美国寻求谈判。美联社

指统治者都在权力巅峰时遭推翻

哈梅内伊在贴文中特别点名多位历史上的统治者，包括古埃及法老王、圣经创世纪中的尼姆罗德（Nimrod），以及伊朗巴列维王朝的礼萨汗（Reza Khan）与穆罕默德·礼萨（Mohammad Reza）等人。他强调这些统治者都在权力巅峰时遭到推翻，借此警告特朗普也将面临相同下场。

哈梅内伊的官方帐号写道：「那个傲慢地坐在那里、对全世界指手画脚的家伙，他也应该知道，世界上的暴君和骄傲自大的人，例如法老王、尼姆罗德、礼萨汗、穆罕默德·礼萨等人，通常都是在他们最骄傲的时候被推翻，这个人也会被推翻。」

特朗普：伊朗寻求与美谈判

特朗普则在周日（11日）透露，伊朗已于10日致电美国寻求谈判，直指伊朗已经厌倦了被美国打压，可能会与他们对话。

特朗普政府目前正评估多种介入手段，包括军事手段以及对伊朗政权核心人物或是经济部门的制裁措施。美国官员透露，特朗普将于周二（13日）与幕僚针对伊朗议题进行会商，这些方案包括军事打击、使用秘密网络武器、扩大制裁范围以及向反政府势力提供线上援助。