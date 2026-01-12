游日注意 | 蜱虫病患者创新高 恐器官衰竭亡 3月进入高风险期

以蜱虫为媒介的传染病「发热伴血小板减少症候群（SFTS）」疫情在日本快速扩散，官方统计显示，2025年当地通报病例达191人，创下历史新高。官方指出，原本病例多集中在西日本，如今感染地区已向东日本扩散，包含关东地区在内，多地首度出现确诊案例，呼吁民众和旅客提高警觉。

SFTS是一种经带有病毒的蜱虫叮咬而感染的疾病，若病情恶化，可能出现血小板急遽下降、出血不止、意识障碍等症状，甚至有致死风险。日本国立健康危机管理研究机构公布的速报数据指出，2025年全国通报患者达191人，较此前病例数最高的2023年增加50人以上，刷新纪录。

相关新闻：

蜱虫病SFTS｜日本兽医治猫后疑受传染死亡

蜱虫在日本境内通报病例创下新高。美联社

蜱虫病例疫情扩及东日本，当局呼吁民众和旅客提高警觉。法新社

专家警告，日本每年约从3月起蜱虫病例开始增加，在日本旅游要注意。法新社

日本蜱虫病感染地区已向东日本扩散。路透社

向东日本扩散 多地首度现确诊案例

从地区分布来看，通报病例遍及32个都道府县，其中以西日本为主，高知县15人最多，其次为静冈县与大分县各13人，长崎县12人，佐贺县与熊本县各11人，兵库县10人。不过，北海道、茨城县、栃木县和神奈川县等地，近来也首度确认感染案例，显示疫情正逐步向东日本扩散。

神奈川县政府去年7月17日证实，松田町一名60多岁女性感染SFTS，经调查研判为在住家周边感染，为县内及关东地区首宗确认病例。该名女子6月下旬出现发烧、腹泻等症状后住院，经县卫生研究所基因检测确认为阳性，后续追查感染途径，推测是在附近农田工作、除草时遭蜱虫叮咬。

重症致死率逾10%

神奈川县政府表示，SFTS重症化后致死率超过10%，截至去年4月底，日本国内累计已有117人死亡。所幸该名女性目前已出院，病情持续好转。

专家提醒，每年约从3月起病例开始增加，民众从事户外活动时，应穿著不露出肌肤的衣物并使用防虫用品，若遭蜱虫叮咬，切勿强行拔除，应尽速就医，以降低重症风险。