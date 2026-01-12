伊朗示威 | 多国民众上街声援 洛杉矶示威者突遭大货车冲撞 抗议者怒殴司机
伊朗示威浪潮扩大，造成逾500人丧命，逾万人被捕；多国民众举行示威，声援伊朗示威者。在美国加州洛杉矶西木区（Westwood）联邦大楼附近，周日（11日）下午举行声援伊朗民众的示威活动期间，一辆U-Haul货车突然冲向人群，现场一度混乱，有示威者砸破车窗，要殴打司机。
空拍画面显示，大批群众迅速包围这辆货车，部份示威者情绪激动，砸破车窗，紧张情势随之升温。执法人员赶赴现场，合力将涉事男司机从车内拉出，并上铐带走。
2人受轻伤 四周散落碎玻璃
当时有许多群众聚集在此，表达对伊朗政权的不满与抗议，一辆U-Haul货车突然驶向集会人潮，情势瞬间失控。在警方逮捕涉事驾驶的过程中，有些示威者试图殴打他。
影像画面可见，涉事货车车身写有许多政治性字眼，包括「不要沙阿（国王）、不要政权、美国不要重蹈1953年覆辙，以及不要教士统治」等内容，有些抗议者似乎撕掉了贴在车身上的几张标语。
洛杉矶警方在现场控制情势。警方证实，有2人受到轻伤，但拒绝就医，也未呼叫救护车支援。
警方随后下令驱散示威群众，到下午5时左右，现场人数已大幅减少，只剩约100名抗议者。
混乱平息后，涉事货车仍停放在现场，四周散落著碎玻璃、杂物，警方也在事发地点拉起封锁线。
英法土耳其有数千民众示威
在伦敦、巴黎与伊斯坦堡等地，亦有数千民众聚集，声援伊朗人民的抗议活动。
在伦敦，声援民众最初在伊朗大使馆前聚集，后来移至英国首相官邸外面，随著时间的推移，参与人数增加到数千人。
在巴黎，超过2000人挥舞著1979年伊朗革命之前的旧国旗，在示威现场高喊「拒绝恐怖分子的伊朗伊斯兰共和国」。
在伊斯坦堡，群众在绵绵细雨下，声援伊朗人民的抗议活动。警方在伊朗领事馆外设置封锁线，阻止人群靠近使馆。
