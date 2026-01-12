特朗普放话或动武夺格陵兰 丹麦首相：面临决定性时刻 绝不退让

美国总统特朗普再度提及可能动用武力夺取格陵兰后，令美国意图强行接管格陵兰的争议进入白热化阶段。丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）周日表明，丹麦与美国因格陵兰引发的外交角力正面临「决定性时刻」。她强调，丹麦准备好在必要时捍卫价值观与国际法，绝不退让。

在华府12日举行聚焦全球争夺关键原物料的会议之前，·弗雷泽里克森与丹麦其他政党领袖辩论时表示：「格陵兰问题已形成冲突，这是个决定性时刻。」她并指出，此事所牵涉的利害关系，已超越格陵兰未来本身的问题，关乎西方联盟的核心价值。

随时准备捍卫丹麦价值

她在facebook发文说：「我们随时准备好在必要时捍卫我们的价值，包括北极地区。我们相信国际法，也相信人民自决的权利。」

德国和瑞典表态支持丹麦，反对特朗普夺取这块丹麦自治领土。

瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）谴责美国的「威胁性言论」。此前特朗普再度表示，无论对方是否喜欢，华府都「将对格陵兰岛采取行动」。

瑞典首相：强行接管将违国际法

克里斯特森在国防会议上表示：「瑞典、北欧国家、波罗的海国家以及数个欧洲大国，都与我们的丹麦朋友站在同一阵线。」该场会议也有负责北约组织事务的美军将领出席。

克里斯特森表示，美国若接管矿产资源丰富的格陵兰，「将违反国际法，且可能鼓动其他国家采取同样的行动」。

德外长将晤鲁比奥

德国外长瓦德富尔（Johann Wadephul）在前往华府会晤美国国务卿鲁比奥前，先赴冰岛商讨对策。他强调：「格陵兰的未来必须由格陵兰与丹麦人民决定。」针对特朗普声称的中俄威胁，瓦德富尔表示欧洲愿意与美国共同寻求解决，但在北极的安全合作应是基于北约盟友之间，而非「相互针对」。