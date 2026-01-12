Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

京都伏见稻荷大社竹林遭破坏 游客刻字「到此一游」 引发众怒

即时国际
更新时间：11:50 2026-01-12 HKT
发布时间：11:50 2026-01-12 HKT

日本京都知名观光景点伏见稻荷大社周边，近日惊传竹林遭游客以尖锐物品涂鸦破坏，至少数百棵竹子被刻字毁损，引发当地居民与地主强烈不满。由于该区多属私人土地，行政机关难以直接介入修复或砍伐，令竹林保护问题再度关注。

根据日媒报道，遭破坏的地点主要集中在通往伏见稻荷大社本殿的登山步道沿线。该步道不仅是京都府内知名健行路线之一，也连接热门景点「千本鸟居」，长年吸引大量日本国内与海外游客前往，人潮众多。

涂鸦有中英韩日文

但近日竹干上发现涂鸦，多疑似以金属或石头等坚硬物品刻画而成，内容多为英文字母缩写，也可见疑似纪录到访年份的公元数字。此外，刻字语言相当多样，包含英文、韩文、中文，甚至也有日文涂鸦，显示破坏行为并非单一族群所为。

家族世代拥有竹林土地的79岁地主中村晃，对此表达强烈愤怒。他指出，竹林周边已设置围篱，却仍屡遭闯入破坏，认为是有人刻意进入涂鸦，并乱丢垃圾。他直言，若情况持续恶化，将向警方求助。

竹子恐因此枯死或倒塌

中村晃透露，相关破坏行为在新冠疫情趋缓，但数年前观光人潮回流后，涂鸦开始明显增加，担心若破坏行为放任不管，不仅会引发模仿效应，受伤的竹子还可能因此枯死、倒塌，对游客安全造成风险。

类似情况也出现在京都市右京区嵯峨岚山著名景点「竹林小径」。该地区被列为历史风土特别保存区，市政府去年调查确认约350棵竹子遭涂鸦破坏，地方自治会已为防止倒塌而砍伐部分竹林。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
23小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
23小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
12小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
6小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
2小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
3小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
4小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医 跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系 传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
3小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
21小时前