京都伏见稻荷大社竹林遭破坏 游客刻字「到此一游」 引发众怒

日本京都知名观光景点伏见稻荷大社周边，近日惊传竹林遭游客以尖锐物品涂鸦破坏，至少数百棵竹子被刻字毁损，引发当地居民与地主强烈不满。由于该区多属私人土地，行政机关难以直接介入修复或砍伐，令竹林保护问题再度关注。

根据日媒报道，遭破坏的地点主要集中在通往伏见稻荷大社本殿的登山步道沿线。该步道不仅是京都府内知名健行路线之一，也连接热门景点「千本鸟居」，长年吸引大量日本国内与海外游客前往，人潮众多。

涂鸦有中英韩日文

但近日竹干上发现涂鸦，多疑似以金属或石头等坚硬物品刻画而成，内容多为英文字母缩写，也可见疑似纪录到访年份的公元数字。此外，刻字语言相当多样，包含英文、韩文、中文，甚至也有日文涂鸦，显示破坏行为并非单一族群所为。

家族世代拥有竹林土地的79岁地主中村晃，对此表达强烈愤怒。他指出，竹林周边已设置围篱，却仍屡遭闯入破坏，认为是有人刻意进入涂鸦，并乱丢垃圾。他直言，若情况持续恶化，将向警方求助。

竹子恐因此枯死或倒塌

中村晃透露，相关破坏行为在新冠疫情趋缓，但数年前观光人潮回流后，涂鸦开始明显增加，担心若破坏行为放任不管，不仅会引发模仿效应，受伤的竹子还可能因此枯死、倒塌，对游客安全造成风险。

类似情况也出现在京都市右京区嵯峨岚山著名景点「竹林小径」。该地区被列为历史风土特别保存区，市政府去年调查确认约350棵竹子遭涂鸦破坏，地方自治会已为防止倒塌而砍伐部分竹林。