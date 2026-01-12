据报英国拟与欧洲盟友加强格陵兰军事部署 回应特朗普重视北极安全

彭博社周日引述知情人士报道，由英国及德国牵头的一批欧洲国家，正商讨加强在格陵兰的军事部署，以向美国总统特朗普展示欧洲对北极安全问题的高度重视。

英国或格陵兰部署士兵

报道指，德国将提议设立一项北约（NATO）联合特派团，以加强对北极地区的防卫。

每日电讯报指，英方已就向格陵兰部署军事力量一事，与多个欧洲盟友进行磋商。有关计划仍处于初步阶段，可能涉及部署英军士兵、军舰及军机等。欧洲方面期望，透过加强集体防卫部署，足以说服美国总统特朗普放弃对格陵兰的主权追求。

美国总统特朗普上周表示，美国「必须拥有」格陵兰。路透社

特朗普上周五表示，美国「必须拥有」格陵兰，以防止俄罗斯或中国未来占领该岛。他多次声称俄罗斯及中国舰艇在格陵兰附近活动，但有关说法已遭北欧国家否认。

另外，《金融时报》引述两位接触北约情报简报的北欧高级外交官的话称，近年在格陵兰附近并没有发现俄罗斯和中国船只或潜艇的踪迹。

德国外长瓦德富尔（Johann Wadephul）周日表示，北大西洋地区的安全忧虑，应在北约框架内讨论解决。他说：「如果美国总统关注的是来自俄罗斯或中国舰艇或潜艇的威胁，我们当然可以在盟友之间共同寻找应对方案。」

瓦德富尔当时正于前往华盛顿途中，在冰岛短暂停留。他预计于周一与美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）会面。