Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

据报英国拟与欧洲盟友加强格陵兰军事部署 回应特朗普重视北极安全

即时国际
更新时间：05:14 2026-01-12 HKT
发布时间：05:14 2026-01-12 HKT

彭博社周日引述知情人士报道，由英国及德国牵头的一批欧洲国家，正商讨加强在格陵兰的军事部署，以向美国总统特朗普展示欧洲对北极安全问题的高度重视。

英国或格陵兰部署士兵

报道指，德国将提议设立一项北约（NATO）联合特派团，以加强对北极地区的防卫。

每日电讯报指，英方已就向格陵兰部署军事力量一事，与多个欧洲盟友进行磋商。有关计划仍处于初步阶段，可能涉及部署英军士兵、军舰及军机等。欧洲方面期望，透过加强集体防卫部署，足以说服美国总统特朗普放弃对格陵兰的主权追求。

美国总统特朗普上周表示，美国「必须拥有」格陵兰。路透社
美国总统特朗普上周表示，美国「必须拥有」格陵兰。路透社

特朗普上周五表示，美国「必须拥有」格陵兰，以防止俄罗斯或中国未来占领该岛。他多次声称俄罗斯及中国舰艇在格陵兰附近活动，但有关说法已遭北欧国家否认。

另外，《金融时报》引述两位接触北约情报简报的北欧高级外交官的话称，近年在格陵兰附近并没有发现俄罗斯和中国船只或潜艇的踪迹。

德国外长瓦德富尔（Johann Wadephul）周日表示，北大西洋地区的安全忧虑，应在北约框架内讨论解决。他说：「如果美国总统关注的是来自俄罗斯或中国舰艇或潜艇的威胁，我们当然可以在盟友之间共同寻找应对方案。」

瓦德富尔当时正于前往华盛顿途中，在冰岛短暂停留。他预计于周一与美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）会面。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
17小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
17小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
13小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
12小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
6小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
17小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
18小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
12小时前
男花世界杯巴黎站｜香港男花队挫美国夺金 2026年取得好开始
即时体育
7小时前